竹市樹林頭夜市月底熄燈 原地將蓋綜合郵政大樓

新竹市樹林頭夜市所在的國防部土地，已以13.3億轉售給中華郵政，未來將蓋綜合郵政大樓。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭夜市在重啟2年多後驚傳月底要熄燈，由於樹林頭夜市用地是國防部政治作戰局所有，去年10月底確定已將2000多坪用地以13.3餘億元轉售給交通部中華郵政，未來將作為武昌街新竹郵局和樹林頭郵局的綜合郵務大樓，立法院交通委員預計下週一（19日）辦理實地考察行程，中華郵政已規劃未來將蓋建地下3層、地上7層的綜合郵務大樓，期提升大新竹的郵務品質與運量。

據了解，樹林頭夜市所在的國防部用地，已將2000多坪的土地轉售給交通部中華郵政，未來將蓋建總建坪約6419.87坪的綜合型郵務大樓，目前已要求市府委外的樹林頭夜市廠商1月底淨空地上所有物，同時取消市府做為停車使用，預計2月初點交給中華郵政。同時中華郵政考量位在竹市武昌街的新竹郵局郵務科建物已超過年限，既有空間及設施不敷使用，且所轄新竹樹林頭郵局建物也超過年限，將在樹林頭夜市的用地開發做新竹郵局綜合業務大樓。

未來該處綜合郵務大樓將設有停車場（共約165個汽車停車位及329個機車停車位），也會作為新竹樹林頭郵局使用，並有郵件轉運作業月台和快捷郵件工作室等需求，且因該處地理位置適中，可藉此提升郵務運量及品質。

新竹市長高虹安今天證實樹林頭夜市所在的國防部用地因已轉售，確定會收回，未來不再做停車場及夜市使用，市府也在盤點周邊適合的用地，規劃適合的地點來帶動夜市經濟。

新竹市樹林頭夜市所在的國防部土地已以13.3億轉售給中華郵政 ，未來將蓋綜合郵政大樓。圖為用地對面的樹林頭郵局，未來也會遷到新蓋建的郵務大樓。（記者洪美秀攝）

