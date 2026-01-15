澎管處榮獲多項國際獎項肯定 計畫增設處史館展現篳路藍縷發展史

澎管處去年獲得多項國際獎肯定，仰賴同仁努力。（澎管處提供）

澎湖觀光發展龍頭-交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，去年榮獲多項國際獎項肯定，今年除持續推動觀光活動及建設外，也將計畫籌備設立處史館，呈現歷年來澎管處在澎湖建設發展成果，最重要是16年來每年發行的綠蠵龜系列公仔，更是完整呈現。

澎管處去年辦理春季望安半程馬拉松和2025澎湖四季旅遊、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典活動外，並首度推出2025澎湖國際沙灘狂想曲。

請繼續往下閱讀...

去年澎管處在工程開發建設包含：中屯自行車道休憩服務設施整建工程、中屯風力園區自行車休憩站改善工程（第2期）、東衛石雕園區改善工程-停車場改善、吉貝遊客中心整修工程、吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程、林投隘門黃金海岸木棧道整建工程等工程。

另外去年澎管處「隘門沙灘服務設施」榮獲第27屆國家建築金質獎「公共工程類」金質獎及全國首獎，七美嶼榮獲全臺「十大亮點獎」殊榮；「潮韻傳響 島嶼探秘-澎湖紀事」影片獲得倫敦國際電影製作者影展與柏林獨立電影獎等多項國際獎項，並以「珊瑚的重生：澎湖海底花園的復育庇護」入選2025全球百大目的地永續故事，以及「守護忠實的海洋旅行者」影片也榮獲2025第九屆台北金鵰微電影展-永續微電影銅獎。

澎管處十六年來發行綠蠵龜公仔，將成立處史館展示。（澎管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法