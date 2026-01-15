賞櫻注意！宜縣燈篙林道傳虎頭蜂、土蜂築巢與攻擊

宜蘭縣員山鄉燈篙林道柑園路邊坡有虎頭蜂築巢。（取自宜蘭縣燈篙林道促進會臉書）

宜蘭縣員山鄉知名的燈篙林道，最近傳有虎頭蜂與土蜂攻擊事件，遊客人心惶惶；燈篙林道促進會已請捕蜂業者現場查勘，虎頭蜂巢高度過高，摘除有困難，但經老鷹叼食，餘蜂數量不多；至於土蜂不會主動攻擊，請遊客不要揮打干擾，近期還是要注意安全。

燈篙林道是宜縣著名的賞櫻景點，途中肖楠步道的河津櫻已陸續開放；而最具盛名的林道起點400公尺的「火龍」山櫻，預計在2月中旬盛開。但最近卻傳出人潮最多的柑園路工寮休息站附近，有蜜蜂螫傷遊客事件，且在前方坡崁的肖楠樹上有虎頭蜂築巢，櫻花季將至，消息傳出後議論紛紛。

宜蘭縣燈篙林道促進會日前請專業撲滅虎頭蜂業者現場勘查，因蜂巢築在邊坡的肖楠樹上，高度有15公尺，長約60至70公分，直徑約45公分，由於築巢高度過高，受地形限制，車輛亦無法到達，摘除有困難；若強行噴藥，反而會引發蜂窩內蜂群四處竄逃並另外築巢，後果難以想像。

促進會表示，經專業人員告知，該蜂巢已見老鷹叼食，餘蜂應該不多，約在1個半月就會自然消散，建議暫不做處理，山區小徑都是私人所有，非促進會所能約束，封園亦有困難，但請大家不要靠近，注意安全。

促進會指出，日前遊客被叮咬的是土蜂，毒性與攻擊性沒有那麼強，不會主動攻擊民眾，但若是巡邏蜂受到侵擾，就會招來攻擊蜂，因此民眾遇到1、2隻蜜蜂時輕步快速走離，不要揮打也不要喧擾，確保安全。

促進會並提醒遊客注意「5不2要」，不要抽菸，蜜蜂對煙燻有反擊性；不要擦香水易招蜂引蝶；穿著不要光鮮明艷；不要揮打攻擊，不要逗留；要戴帽子，要快速走離；促進會表示，作好相關防範與注意，不用過於擔心。

蜂巢地點就在工寮休息站前方路段不遠處。（記者游明金攝）

宜蘭縣員山鄉燈篙林道是著名賞櫻勝地，其中肖楠步道的河津櫻已搶先開放。（記者游明金攝）

