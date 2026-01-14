為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣建國國中慈輝分校 努力接住「消失在課堂」的孩子

    2026/01/14 16:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣建國國中慈輝分校，努力接住「消失在課堂」的孩子。（校方提供）

    苗栗縣建國國中慈輝分校，努力接住「消失在課堂」的孩子。（校方提供）

    苗栗縣建國國中慈輝分校，連續四年獲得教育部頒發「中途輟學學生預防及復學輔導工作績優單位」的殊榮，在這裡，老師們面對的不是考卷上的分數，而是每一顆在因原生家庭或在主流體系中受挫的心靈。

    建國國中校長方麗萍提到，近兩年直接由國小六年級「無縫銜接」進入慈輝分校的七年級、以及七年級學生逐漸增加。背後是否意味更多家庭功能的失能與學習動機崩解正提早發生需要持續觀察分析。

    目前分校學生數約44位，已逼近60人的最大容納量。方麗萍強調，這不只是教育問題，更是迫切的社會議題。「這些孩子多半來自單親、失親或隔代教養且經濟困難的家庭，慈輝分校成了他們在教育體系的最後防線。」 但分校當務之急為先引領孩子。

    分校主任劉秀慧認為，近2年「新生」增加與社會結構、國小端對中介教育意識認知提高等有關。她說，分校學生主要受原生家庭影響、學習動機低落且缺乏長期教育刺激，逐漸失去求學自信心，青春期的孩子心中有苦悶卻無人訴說，加上因課業成績不佳或生活環境因素等增加中輟可能。

    由於這群長期在角落的孩子缺乏歸屬感，不願意到校上課反而容易與社會人士產生連結，逐漸建立依附感，反而成為惡性循環。劉秀慧說，類似慈輝分校的中介教育學校仍屈指可數，但學生到校後，建立一種家庭的感覺，從新的教育環境出發，例如強化技藝課程的方式，協助學生重拾求學信心，建立歸屬感，避免學生在以往主流教育中產生的「特別對待」感受，成為孩子的靠山。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播