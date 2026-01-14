苗栗縣建國國中慈輝分校，努力接住「消失在課堂」的孩子。（校方提供）

苗栗縣建國國中慈輝分校，連續四年獲得教育部頒發「中途輟學學生預防及復學輔導工作績優單位」的殊榮，在這裡，老師們面對的不是考卷上的分數，而是每一顆在因原生家庭或在主流體系中受挫的心靈。

建國國中校長方麗萍提到，近兩年直接由國小六年級「無縫銜接」進入慈輝分校的七年級、以及七年級學生逐漸增加。背後是否意味更多家庭功能的失能與學習動機崩解正提早發生需要持續觀察分析。

目前分校學生數約44位，已逼近60人的最大容納量。方麗萍強調，這不只是教育問題，更是迫切的社會議題。「這些孩子多半來自單親、失親或隔代教養且經濟困難的家庭，慈輝分校成了他們在教育體系的最後防線。」 但分校當務之急為先引領孩子。

分校主任劉秀慧認為，近2年「新生」增加與社會結構、國小端對中介教育意識認知提高等有關。她說，分校學生主要受原生家庭影響、學習動機低落且缺乏長期教育刺激，逐漸失去求學自信心，青春期的孩子心中有苦悶卻無人訴說，加上因課業成績不佳或生活環境因素等增加中輟可能。

由於這群長期在角落的孩子缺乏歸屬感，不願意到校上課反而容易與社會人士產生連結，逐漸建立依附感，反而成為惡性循環。劉秀慧說，類似慈輝分校的中介教育學校仍屈指可數，但學生到校後，建立一種家庭的感覺，從新的教育環境出發，例如強化技藝課程的方式，協助學生重拾求學信心，建立歸屬感，避免學生在以往主流教育中產生的「特別對待」感受，成為孩子的靠山。

