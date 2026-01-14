中捷紫線16.3公里銜接市區與屯區 中市捷工局完成可行性研究修正報告

捷運紫線環狀線示意圖。（市府提供）

台中市政府北屯、太平、大里及霧峰等地區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但鐵路及台74線以東區域，與捷運系統之連結仍有不足，因此市府規劃捷運紫線，日前已依交通部鐵道局2025年10月22日審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告。

中捷紫線採中運量捷運系統規劃，路線全長約16.3公里，規劃設置16座高架車站，未來可有效服務市區東側通勤人口，分擔主要幹道交通壓力，並促進沿線地區整體發展。

捷工局長蘇瑞文表示，紫線路線北起銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘，續行永平路、太提西路、立仁路、立元路，於德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘，最南端銜接文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，串聯捷運綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑完整環狀捷運路網。

蘇瑞文表示，市府將持續配合中央審查機制，滾動檢討並修正相關規劃內容，並與交通部保持密切合作，穩健推動捷運紫線及整體捷運路網建設，逐步提升台中市公共運輸服務水準。

