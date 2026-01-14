為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    ANA星際大戰彩繪機「醃蘿蔔」來台卸妝 粉絲桃機朝聖告別

    2026/01/14 15:53 記者朱沛雄／桃園機場報導
    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝。（記者朱沛雄攝）

    全日空（ANA）星際大戰彩繪機C-3PO ANA JET今日中午飛抵桃園機場，將由長榮航太為其卸除塗裝，這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。

    全日空（ANA）日前宣布，這架自2017年亮相以來備受矚目的特別塗裝客機，於1月9日執行最後一班商業航班ANA270（福岡－羽田）後，正式結束所有營運載客任務，12日飛往台灣卸妝，但因機務問題延誤，直到今天才以NH9415航班飛抵桃園機場。

    消息傳出，第二航廈北觀景台一早就擠滿航迷與星戰迷，一睹「醃蘿蔔」最後風采，機場公司也特別安排班機停靠於D6停機位，近距離直播精彩畫面，讓無法到場的航空迷也能透過線上直播參與盛會。

    航空迷陳同學表示，上一台R2D2彩繪機來台卸妝時他也有追過，但之前去日本都沒看過C-3PO，趁著飛機來台灣卸妝，可以看看C-3PO實機。陳同學說，實際看到C-3PO顏色蠻黃的，今天天氣好，飛機在陽光照映下更漂亮，讓他印象深刻，而看到相機裡的照片，讓他感覺為了這台飛機早起是值得的。

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

    全日空「星際大戰C-3PO彩繪機」今日來台卸除塗裝，由於這架被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」的彩繪機是首次來台，吸引不少航迷與星戰迷朝聖告別。（記者朱沛雄攝）

