台中大里、霧峰人口連8年遞減現警訊 地方憂被太平超車

台中霧峰人口連續8年下滑，市議員李天生希望市府重視，妥善規劃讓霧峰帶來改變。（記者陳建志攝）

台中市設籍人口逐年成長，目前已達286萬人，不過大里、霧峰區人口卻連續多年下滑，其中霧峰更是連續8年人口減少，共減少2922人，都會區的大里也是接連3年遞減，地方憂心將被隔鄰的太平超車，民進黨市議員李天生今天要求市府重視，儘速推動相關都市計畫和產業園區，避免城鄉差距日益擴大。

市議員李天生表示，台中市2025年的人口比2024年成長7803人，全市人口持續成長，不過他的選區大里、霧峰人口卻是連續多年減少，出現嚴重警訊。

李天生指出，霧峰區2018年人口數65619人，此後逐年遞減，至2025年人口數共62697人，8年來共減少2922人，而且沒有止滑的跡象，地方抱怨霧峰淪為偏鄉，城鄉差距日益擴大。

至於原本屬都會區，人口居全市第3大行政區的大里，人口在2023年為21萬2511人，此後連續下滑，2024年人口數21萬2166人，2025年人口數21萬1095人，3年來共減1416人，地方抱怨，大里原本發展快速，不過近年發展停滯榮景不再，反觀隔鄰太平區去年人口突破20萬，且持續上升，大家擔心未來大里將會被太平超車。

李天生感慨，大里屬於都會區，擁有絕佳發展條件，近年卻出現發展停滯，地方都希望儘速推動大里擴大都市計畫、夏田及塗城產業園區，提供轉變契機，但至今都無具體進展，讓人懷疑是否市府已經放棄？想留待下任市長再說，因而造成大里人口持續減少。

至於霧峰地區，李天生強調，霧峰都市計畫面積不大，近年又缺乏大型建設，無法帶動地方發展，連續8年人口滑落，問題嚴重，加上霧峰非都市計畫面積高達9成，限制嚴格，影響地方發展，期望早日完成國土計畫「鄉村地區整體規劃案」，設法鬆綁，並妥善規劃推動，讓霧峰帶來改變。

台中大里區是全市第三大行政區，但近年人口卻持續下滑，地方憂心被隔鄰太平超車，市議員李天生希望市府重視。（李天生議員提供）

