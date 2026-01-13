小北百貨再被抓包「掛簡體字布條」 全網炸鍋：說一套做一套？

台灣本土連鎖生活百貨「小北百貨」。（資料照，小北百貨提供）

台灣本土連鎖生活百貨「小北百貨」日前被民眾踢爆，在店內販售「簡體字國小作業袋」，引發大批家長與消費者反感，業者在第一時間公開道歉，承諾將相關爭議商品下架，處理態度獲得不少好評。然而事發不到一周，又有民眾抓包小北百貨分店門口高掛「簡體字橫幅」，再度掀起全網譁然，質疑業者「說一套做一套」欺騙消費者。

一名網友昨（12）日晚間在社群平台Threads分享一張照片，只見一間小北百貨分店的大門口，掛著用簡體字寫「福馬迎新春，新春快樂」、「新年快樂」的過年布條，標語下方還附上小北百貨Logo，原PO氣得痛斥，「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」。無獨有偶，其他網友分享在另一間分店掛上用簡體字寫「馬年大吉」的布條。

據悉，小北百貨分店6日才被民眾爆出，在店內對外販售簡體字國小作業袋，引發萬人炎上，業者7日下午緊急發聲致歉、全台分店下架爭議產品，還承諾會全面重新檢查、審核與管理流程，避免類似情形再次發生，誠懇應對態度獲得一票人好感。未料，這起爭議事件發生未滿一周，小北百貨再度爆出使用簡體字產品，讓相關輿論再度延燒。

網友紛紛痛斥，「說一套做一套餒，當台灣人這麼好呼嚨啊」、「不是幾天前才說不會用殘體字嗎？」、「在台灣用什麼簡體字？你們是台灣企業欸」、「不是才剛道歉完，現在是自己賞自己巴掌？」、「剛好可以跟全聯一起抵制了，使用殘體字到底有什麼問題？」、「才說要改，結果馬上又犯！這就是所謂的意見接受，態度照舊嗎？」、「做這個東西，用簡體字會比較省工錢嗎？不然為什麼又第2次了？」。

還有眼尖的網友指出，小北百貨美編涉嫌直接將中國的布條進行後製，但並未修改原有的字體，「美工也太混了直接拿公版加自己logo」、「都特地上Logo了，改個繁體是會多累」、「美編的工作這麼輕鬆？是有多懶啊？AI都比你好」、「小北的美編有在台灣唸書嗎？還是外包給淘寶的？」、「一看就是買現成素材做的，美編居然直接用連改字體都懶」、「你們是沒有錢請美編是不是，一看就是素材網的東西直接複製貼上」。

小北百貨則在今（13）日下午發聲回應，對於先前承諾下架簡體字文教類商品，卻在相關管理措施尚未全面落實前，仍有門市對外廣宣物上出現簡體字的情況，對此深感抱歉。小北百貨強調，已在獲報第一時間，就要求照片中的門市立即撤除簡體字布條，並禁止使用，同時全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。

小北百貨指出，此次事件反映出他們在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，「對因此造成消費者的疑慮與不佳觀感，我們深表歉意」，也再次承諾，未來將持續以「繁體中文為臺灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣審核機制、內部宣導與教育訓練，維持品牌一貫的原則與一致性。

