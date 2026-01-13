為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歲末年初歲修、趕工高峰 台南啟動春安聯合檢查

    2026/01/13 13:35 記者劉婉君／台南報導
    台南市啟動「115年度大台南春安聯合檢查」。（圖由勞工局提供）

    台南市啟動「115年度大台南春安聯合檢查」。（圖由勞工局提供）

    歲末年初是工廠歲修或是趕工的高峰期，為了預防高風險行業因疏忽作業安全而產生危險，台南市今（13）日啟動春安聯合檢查，督促事業單位落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施。

    「115年度大台南春安聯合檢查」今天在志鋼金屬股份有限公司啟動，包括台南市勞工局、勞動部職業安全衛生署南區職安中心、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局台南分局及各產業園區代表參加，至廠內產線實地觀摩設備防護裝置、作業流程管控及風險管理機制。

    台南市長黃偉哲表示，企業除了跑得快，更要跑得穩、跑得久，才能再創佳績，因此，市府在新的一年剛開始，即啟動春安聯合檢查，希望事業單位把「職場安全衛生」放在所有工作的最前面，全力拚經濟之前，先把安全防護做好，降低職場危害風險。

    勞工局長王鑫基指出，台南市今年迄今已有60餘位檢查員執行檢查，製造業及營造業已檢查215件，處分約16件，裁處金額約新台幣106萬，停工4處。

    他強調，啟動春安聯合檢查不是為了處分，而是透過入廠檢視與安全觀摩，協助事業單位強化職場安全衛生，也讓好的做法能被學習。

    台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基（右2、1）視察志鋼金屬產線設備防護裝置、作業流程管控及風險管理機制。（圖由民政局提供）

    台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基（右2、1）視察志鋼金屬產線設備防護裝置、作業流程管控及風險管理機制。（圖由民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播