歲末年初歲修、趕工高峰 台南啟動春安聯合檢查

台南市啟動「115年度大台南春安聯合檢查」。（圖由勞工局提供）

歲末年初是工廠歲修或是趕工的高峰期，為了預防高風險行業因疏忽作業安全而產生危險，台南市今（13）日啟動春安聯合檢查，督促事業單位落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施。

「115年度大台南春安聯合檢查」今天在志鋼金屬股份有限公司啟動，包括台南市勞工局、勞動部職業安全衛生署南區職安中心、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局台南分局及各產業園區代表參加，至廠內產線實地觀摩設備防護裝置、作業流程管控及風險管理機制。

台南市長黃偉哲表示，企業除了跑得快，更要跑得穩、跑得久，才能再創佳績，因此，市府在新的一年剛開始，即啟動春安聯合檢查，希望事業單位把「職場安全衛生」放在所有工作的最前面，全力拚經濟之前，先把安全防護做好，降低職場危害風險。

勞工局長王鑫基指出，台南市今年迄今已有60餘位檢查員執行檢查，製造業及營造業已檢查215件，處分約16件，裁處金額約新台幣106萬，停工4處。

他強調，啟動春安聯合檢查不是為了處分，而是透過入廠檢視與安全觀摩，協助事業單位強化職場安全衛生，也讓好的做法能被學習。

台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基（右2、1）視察志鋼金屬產線設備防護裝置、作業流程管控及風險管理機制。（圖由民政局提供）

