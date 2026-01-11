桃園瑞豐國小逢雨成災 獲1300萬經費整修

桃園八德瑞豐國小逢雨成災，市府核定1300萬經費整修。（資料照，桃園市教育局提供）

桃園市八德區瑞豐國小校齡45年，因長期排水條件不足，每逢豪雨即發生校園積水問題，影響教學環境與師生安全。桃園市政府教育局日前核定近1300萬元經費，將辦理校園排水系統暨教學區中庭整修工程，預計今年初發包、同年6月完工，多年積弊問題可望獲得改善，師生和家長都樂觀其成。

教育局副局長賴銀奎今（11）日表示，瑞豐國小位於都市計畫外，周邊公共排水系統尚未完善，加上校舍歷經多期興建，既有暗溝排水不良，現存水溝寬度與深度不足，且高程設計不佳，遇到強降雨時常因排水宣洩不及，甚至發生回淹情形，導致校園多處積水，對教學與通行安全造成影響。校方於112學年即辦理「校園排水改善可行性評估」，惟整體改善經費龐大，遂以最急迫項目分期施作。

請繼續往下閱讀...

教育局去年4月核定該校「校園排水系統暨教學區中庭整修工程」先期作業費，校方於去年5月28日完成設計及監造單位徵選作業，去年底再核定總工程經費近1300萬元，後續將依期程推動工程發包與施工。

桃園市議員楊朝偉表示，瑞豐國小過往一遇豪雨就淹水，並非短期問題，幾乎是設校後就存在的老問題，該校甚至是桃園少數一樓教室長期設置擋水板上課的校園。只要外面下大雨，教室內就可能滲水，學習環境惡劣，孩子難以安心上課，教師教學也備感壓力。

楊朝偉強調，過去他多次在議會質詢要求市府正視改善需求，市長張善政也曾公開承諾處理。後續教育局先核定經費辦理先期畫作業，並嘗試向中央爭取補助，但因整體經費龐大未獲核定。所幸在多次質詢與協調爭取下，市府終於拍板核定這筆約1300萬元改善經費，瑞豐國小排水系統及教學區中庭整體改善計畫也終於啟動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法