急尋「巧虎」！雲林飼主夫婦祭100斤文蛤+10斤白蝦求各界幫忙

找到走失的狗狗可以獲得百斤海鮮？雲林縣口湖鄉林姓飼主在網路上貼文協尋，希望大家能夠協尋愛犬「巧虎」，眼見從1月5日狗兒走失到現在未能尋獲，林先生祭出100台斤文蛤、10斤白蝦及紅包作為懸賞，粗估市價逾1.5萬元，盼望各界協助尋回愛犬，貼文一出也引起大家熱烈討論。

這隻叫「巧虎」的狗兒，是虎斑惡霸米克斯，原本是流浪狗的牠，大約1年多前朋友送養，經過林先生一家悉心呵護，身體壯碩的巧虎體重約20至30公斤，而牠腿部較短，眼睛呈棕色，平時穿著4L尺寸的衣物，平常也會飼主一家一起進出工作，非常親人。

林先生表示，1月5日早上霧很濃，8點多要出門工作時卻沒看見巧虎出現在平時待的車庫，隔了一小時回來後，依舊沒看見狗兒的身影，因此全家總動員甚至請街坊鄰居一起找狗。

林先生表示，親人的巧虎有個「喜歡坐摩托車」的習慣，不過通常都是村莊認識的人牠才會上車搭乘，但也擔心這次可能搭錯車，跟著陌生人離開。

林先生說，巧虎走失當天，妻子就在各大網路社群平台發文盼各界協尋，一開始在網路上懸賞50斤文蛤，但經好幾天仍無消息，因此決定加碼，祭出100斤文蛤、10斤白蝦及紅包做為謝禮，甚至海鮮謝禮可以在尋獲者面前「現撈」證明，希望各大網友能夠協助找尋。

為找愛犬「巧虎」，飼主祭出100斤文蛤、10斤白蝦與紅包做為謝禮，希望各界協助找尋。（民眾提供）

