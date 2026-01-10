還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

氣象粉專「觀氣象看天氣」示警，根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，0°C線將於明（11日）晚間壓境，將影響至週一（12日），天氣將持續寒冷。（取自「觀氣象看天氣」）

受到輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷，新竹關西甚至跌破4度。目前又有一波冷氣團南下，將在今（10日）晚上影響台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」示警，根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，0°C線將於明（11日）晚間壓境，將影響至週一（12日）清晨，天氣將持續寒冷。不過從週一白天後，就會逐漸回溫，各地有機會回到20度以上，中南部更可能出現26至27度。

0°C線指特定的空間高度上，氣溫剛好為0°C的等溫線連結而成的面，當氣象圖顯示0°C線抵達台灣北端上空時，這是一個強冷空氣的警訊。

觀氣象看天氣粉專今日發文指出，自從進入2026年，台北測站從一月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準（≤14.4°C），預計冷空氣影響將會持續。

而根據最新美國（GFS）與歐洲（EC）模式資料，今（10）日晚上開始，新的一波冷空氣南下，皆預測於週日（11日）晚上0°C線會壓境，換算台北測站低溫約12到13度之間，並影響至週一（12日），而週二、週三（13至14日）若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣白天回溫舒適，早晚依舊會出現較低氣溫。

粉專指出，由於目前資料顯示，新的一波冷空氣其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原，在入夜後及清晨，也會出現類似這幾天個位數的低溫；台南以北及宜蘭地區，低溫大致介於13度上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10到12度低溫；高屏及花東低溫則介於14至15度之間，日夜溫差很大，務必適時增減衣物做好保暖。

不過從下週一開始，白天開始就會逐漸回溫，而且氣溫一天比一天高，除了金門、馬祖，各地白天高溫都有機會達20度以上，中南部甚至可達26、27度，只是夜晚清晨仍較涼冷。

