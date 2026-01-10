為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園埔頂污水下水道BOT案 提前2個月達成5年接管目標

    2026/01/10 10:10 記者謝武雄／桃園報導
    桃園埔頂污水下水道BOT系統去年10月提前2個月達到5年接管目標，圖為該系統水資中心。（水務局提供）

    桃園埔頂污水下水道BOT系統去年10月提前2個月達到5年接管目標，圖為該系統水資中心。（水務局提供）

    桃園埔頂污水下水道BOT系統早在2009年就已經完成招標程序，卻因為有糾紛讓工程停滯，桃園市升格後在污水廠地上權仍有爭議情況下重啟招標，並於2017年5月完成新的促參案，得標的埔頂環保公司在各種不利條件下，仍於去年10月提前2個月達成自許可年限開始日起5年內完成4877戶用戶要求，去年底接管戶更達5424戶。

    桃園市政府水務局長劉振宇表示，大漢溪左岸的大溪老城區用戶多數已接管完成，埔頂污水BOT計畫位於大溪溪左岸，範圍包括埔頂計畫區及員樹林地區，由於用戶接管工程涉及既有道路及民眾私有土地上施工，溝通協調過程相當困難，能提前2個月完成實屬不易。

    桃園埔頂污水下水道BOT案由埔頂環保公司執行，規劃於12年內銜接近1.1萬家戶污水，分期、分區推動用戶接管及系統營運，以利收受污水至埔頂水資源回收中心，由於計畫位於石門水庫水源水質保護區範圍內，污水處理成效良好，對於水體水質維護更有助益。

    未來，除持續依契約規定督導後續用戶接管及水資中心營運作業外，民間機構主動結合水資源回收中心環教功能，與當地桃園市大溪中庄休閒農業發展協會合作推動環境教育推廣工作，深化民眾對水資源保護及污水處理的認識，擴大公共建設的企業社會責任價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播