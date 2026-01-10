國際獅子會歲末捐500份實用器具 關懷雲林弱勢

去年丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，在歲末年終之際，國際獅子會300E-1區共捐出500份實用物資，給予雲林弱勢民眾。（圖由縣府提供）

去年丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，在歲末年終之際，國際獅子會300E-1區共捐出500份實用物資，給予雲林弱勢民眾。縣府表示，希望透過愛心物資捐助，讓縣內弱勢族群能感受到社會各界的關懷與支持。

這場愛心捐贈會由國際獅子會300E-1區總監黃裕洲、國際獅子會300E-1區災難救助委員會主席謝漢章帶領團隊，副縣長謝淑亞代表雲林鄉親受贈，並感謝獅子會捐贈物資。

請繼續往下閱讀...

黃裕洲表示，此次500份物資有快煮壺、吹風機、不鏽鋼保溫瓶禮盒組、攜帶式卡式爐及不鏽鋼湯蒸萬用鍋等實用器具，希望藉微薄力量，向社會大眾傳達小小的力量、一個光，也能點燃社會的一把火，服務照顧需要的角落。

社會處長林文志指出，去年丹娜絲颱風，雲林縣雖然住家屋頂被掀掉受災情形較少，但在民生物資部分依然有所需求。這次物資捐贈，如及時雨般適時適當，社會處將會妥善分配。

謝淑亞表示，縣府啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物，今天捐贈雲林縣不只是這些實用物資電器，更啟動善的循環，讓愛生愛、溫暖生溫暖，期待因為有大家，讓台灣更美好、雲林更溫暖。

去年丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，在歲末年終之際，國際獅子會300E-1區共捐出500份實用物資，給予雲林弱勢民眾。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法