    首頁 > 生活

    民雄鄉公所攜手企業、志工 寒冬送蛋糕關懷獨老

    2026/01/10 09:41 記者王善嬿／嘉義報導
    東湖社區志工6天內製作超過500份蛋糕。（民雄鄉公所提供）

    寒流發威天氣冷颼颼，嘉義縣民雄公所近一週收到綠璽牧場贈送8箱雞蛋，靈機一動，請東湖村長及社區志工協力，花6天時間製作成逾500份手工蛋糕，發送蛋糕給全鄉獨居老人、民雄鄉立幼兒園幼童，在寒冬中關懷長輩、提醒保暖，長輩收到蛋糕又驚又喜，邊吃邊稱讚超美味。

    民雄鄉長林于玲說，天氣轉冷，獨居長輩如果身體不舒服，不容易被發現，正巧綠璽牧場近日送給公所8箱雞蛋，還有不具名善心人士贊助糖、沙拉油等物資，於是靈機一動，發起關懷獨居老人公益行動，號召鄉親藉由製作、發送蛋糕，一起關懷長輩，如發現長輩不適及早通知公所。

    社會課長陳秋蓉表示，經東湖村長呂春木贊助電費，由東湖社區發展協會榮譽理事長郭珠麗找來志工媽媽發揮好手藝，利用各界送來的雞蛋、糖、麵粉等物資，在6天內製作超過500份古早味蛋糕，再由鄉長林于玲送到關懷據點，或由社區志工接力送到公所列冊、家中沒有廚房的獨居老人家，12日還加碼發送59個蛋糕給民雄鄉立幼兒園幼童，寒冬中感受社會溫暖。

    陳秋蓉表示，6天內從備料、包裝到完成蛋糕，感謝企業、社區、志工熱血相挺，許多長輩一收到蛋糕就迫不及待享用，開心如孩童的表情，讓人感動。此次行動共有504名長輩、234名孩童受關懷。

    民雄公所攜手企業、社區一起製作愛心蛋糕。（民雄鄉公所提供）

    民雄鄉長林于玲（左）到社區關懷據點發送蛋糕，宣導鄉親一起關懷獨居長輩。（民雄鄉公所提供）

