為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    越在地越國際！ 苗縣建國國中主任黃秋香獲客語教學全國獎項

    2026/01/10 09:47 記者蔡政珉／苗栗報導
    越在地越國際！建國國中主任黃秋香（左）榮獲客語教學語言者全國獎項。（校方提供）

    越在地越國際！建國國中主任黃秋香（左）榮獲客語教學語言者全國獎項。（校方提供）

    客家委員會近日公布「114年度辦理客家語教學語言者獎勵」個人組得獎名單，全國僅14名教師獲此殊榮，苗栗縣建國國中主任教師黃秋香脫穎而出，榮獲「教師及其他推廣客語教學人員組」獎項，為苗栗縣及學校再添亮眼成績。

    黃秋香長年投入客語教學、課程研發與文化推廣，具備深厚語文專業與豐富實務經驗，曾多次擔任客語能力認證閱卷委員，並參與教育部客家語分級教材及12年國教課綱評量研發工作。黃秋香更發展跨領域校本課程，以「閱讀客」為核心，融合客語、閱讀素養、科學教育、茶文化、食農教育及永續發展目標（SDGs），打造生活化、沉浸式的語言學習情境，建國國中也曾連續3年榮獲「客語結合十二年國教校訂課程優良教學方案」肯定，並多年獲選為苗栗縣「客語生活學校」訪視績優學校。

    此外，黃秋香亦積極結合新住民教育與國際教育理念，引導學生比較客家文化與多元族群文化，培養尊重差異、欣賞多元的文化素養，實踐「越在地、越國際」的教育精神。她同時成立客語教師共備社群，推動校內外共學，促進區域客語教學專業成長。

    黃秋香更指導學生參加全國客家藝文競賽與音樂比賽，屢獲特優與前3名佳績，其中，建國愛樂合唱團於112至113年間更榮獲全國音樂比賽「全國唯一3冠王」，展現語言教育與藝術素養深度融合的成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播