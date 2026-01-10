越在地越國際！ 苗縣建國國中主任黃秋香獲客語教學全國獎項

越在地越國際！建國國中主任黃秋香（左）榮獲客語教學語言者全國獎項。（校方提供）

客家委員會近日公布「114年度辦理客家語教學語言者獎勵」個人組得獎名單，全國僅14名教師獲此殊榮，苗栗縣建國國中主任教師黃秋香脫穎而出，榮獲「教師及其他推廣客語教學人員組」獎項，為苗栗縣及學校再添亮眼成績。

黃秋香長年投入客語教學、課程研發與文化推廣，具備深厚語文專業與豐富實務經驗，曾多次擔任客語能力認證閱卷委員，並參與教育部客家語分級教材及12年國教課綱評量研發工作。黃秋香更發展跨領域校本課程，以「閱讀客」為核心，融合客語、閱讀素養、科學教育、茶文化、食農教育及永續發展目標（SDGs），打造生活化、沉浸式的語言學習情境，建國國中也曾連續3年榮獲「客語結合十二年國教校訂課程優良教學方案」肯定，並多年獲選為苗栗縣「客語生活學校」訪視績優學校。



此外，黃秋香亦積極結合新住民教育與國際教育理念，引導學生比較客家文化與多元族群文化，培養尊重差異、欣賞多元的文化素養，實踐「越在地、越國際」的教育精神。她同時成立客語教師共備社群，推動校內外共學，促進區域客語教學專業成長。

黃秋香更指導學生參加全國客家藝文競賽與音樂比賽，屢獲特優與前3名佳績，其中，建國愛樂合唱團於112至113年間更榮獲全國音樂比賽「全國唯一3冠王」，展現語言教育與藝術素養深度融合的成果。

