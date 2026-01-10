幼兒安全教育全面升級 教育部和靖娟合作教材

靖娟基金會長期推動兒童安全教育，受教育部委託製作幼兒安全教材，共同守護幼兒安全。（資料照）

少子化下，每個孩子更不可少。靖娟基金會根據內政部相關統計指出，台灣平均每年約有上萬名12歲以下兒童在交通意外中傷亡，平均每天有近30名孩子受傷或失去生命，其中幼兒占一定比例。教育部與靖娟基金會共同製作「幼兒園安全教育參考教材操作手冊」、「幼兒園安全教材」及「幼兒安全動畫」，放置於全國教保資訊網提供教保服務人員及家長參考運用，提升幼兒的安全意識，將安全教育落實在日常生活中，為孩子們鋪設一條更安全的成長之路。。

教育部國教署組長王慧秋說明，學前教育是幼生學習發展的關鍵期，在生活中養成孩子自理能力、基本認知及習慣極為重要。為協助幼兒建立正確的安全觀念，教育部委託靖娟教育基金會編製教材，共分為交通、水域、防墜等範疇，以協助教保服務人員將安全教育概念融入課程活動，提升教保服務人員的安全教育教學知能，並建立幼兒安全的生活習慣及行為。

靖娟基金會執行長許雅荏說明，在交通安全教育方面，幼兒園實施交通安全教育時，可依幼兒生活學習情境，教導幼生過馬路安全守則，如「專心行走不奔跑或衝出馬路」、「優先走在人行道、騎樓及斑馬線」、「無人行設施須靠邊行走」、「外出時牽握大人並走在大人內側」、「穿越道路做到停、看、聽」等基本原則。

水域安全教育方面，以引導幼生認識「泳池周邊需有安全防護措施」、「準備合適的衣著配備」、「遵守安全規範」、「發現有人溺水應立即通知大人」，以及「水域活動皆需大人陪同看顧」等重要觀念，提升幼生情境辨識與求助能力。

防墜安全教育方面，透過動畫呈現幼兒在家中、校園與戶外可能遇到的高低落差環境，協助幼兒學習「辨識可能跌落、墜落的地方」、「注意環境高低落差與間隙」、「採取正確方式保護自己避免跌落」。動畫以場景呈現與行為示範，引導幼兒在生活中主動察覺危險並採取安全行動。

教育部和靖娟基金會合作，製作幼兒園安全教材，共同守護幼兒安全。（圖由教育部提供）

