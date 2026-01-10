為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投信義鄉20公頃「香雪海」！外坪頂梅花爆開 古厝花海超夢幻

    2026/01/10 09:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投信義鄉梅花盛開，外坪頂梅區一片「香雪海」，吸引民眾前來賞花拍照。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉梅花盛開，外坪頂梅區一片「香雪海」，吸引民眾前來賞花拍照。（記者劉濱銓攝）

    受強冷空氣與水氣影響，南投信義鄉梅花盛開，尤其外坪頂梅區更是花況爆開，近20公頃梅樹不只開出雪白花海，還有淡淡梅花香，展現盛大「香雪海」景觀，並因當地還有懷舊古厝與花海相互輝映，夢幻場景吸引許多遊客上山，成為賞梅打卡勝地。

    信義鄉近日受惠濕冷天氣，梅花花況進入高峰，像是土場梅區幾乎滿開，外坪頂則因海拔較高，佔地近20公頃梅區花況更達6、7成，整片山坡一片雪白花海，還能聞到淡雅梅花清香，成為賞梅一大享受。

    當地梅農表示，近日山區因冷度、濕度夠，花況來到6、7成，元月中旬進入賞梅黃金期，盛開梅況至少可到下旬，若天氣持續濕冷，花況還可到月底，並提醒遊客，賞梅可避開上午10點至下午2點的人車高峰，建議早點上山於離峰時段賞花，以免塞車動彈不得。

    南投信義鄉梅花盛開，其中外坪頂梅區展現盛大「香雪海」，景致美不勝收。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉梅花盛開，其中外坪頂梅區展現盛大「香雪海」，景致美不勝收。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉梅花盛開，外坪頂梅區不僅有花海，還能聞到淡雅梅香，成為賞梅一大享受。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉梅花盛開，外坪頂梅區不僅有花海，還能聞到淡雅梅香，成為賞梅一大享受。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉外坪頂梅花爆開，梅園裡還有懷舊古厝，與花海相互輝映相當夢幻。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉外坪頂梅花爆開，梅園裡還有懷舊古厝，與花海相互輝映相當夢幻。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉外坪頂梅花爆開，梅花與古厝相互輝映，吸引許多民眾打卡拍照。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉外坪頂梅花爆開，梅花與古厝相互輝映，吸引許多民眾打卡拍照。（記者劉濱銓攝）

