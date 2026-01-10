台大9.1度比陽明山文大還冷！鄭明典：大範圍的低溫

今晨輻射冷卻持續發威，低溫比起昨日再度下探，高雄以北常有10度以下低溫，前氣象局局長鄭明典今晨也連發兩則貼文直呼「太冷了」。（資料照）

今晨輻射冷卻持續發威，低溫比起昨日再度下探，高雄以北常有10度以下低溫，前氣象局局長鄭明典今晨也連發兩則貼文直呼「太冷了」，並指不是只有少數測站，而是很大範圍的低溫，且平地甚至比陽明山上的文化大學（今晨10.3度）還要低溫。

鄭明典：北台灣有點「凍」

今晨輻射冷卻持續發威，鄭明典在臉書發文指出，「怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？不太容易描述，然後看到這個對比！冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！」透過他的PO圖可發現，相較於許多平地低溫都在10度以下，今晨文化大學則是還有10.3度。他也表示，以台灣標準來說，今晨北台灣有點「凍」。

他在另一則發文也分享氣象署的平地低溫資料，並直言「太冷了！」他也強調這次不是少數測站，而是蠻大範圍的低溫，「對台灣來說，7度以下是很低的低溫了！這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強」。

鄭明典在臉書發文指出，相較於許多平地低溫都在10度以下，今晨文化大學則是還有10.3度。他也表示，以台灣標準來說，今晨北台灣有點「凍」。（圖擷自臉書）

鄭明典在臉書發文指出，今晨北台灣有點「凍」。（圖擷自臉書）

