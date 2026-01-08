竹市光埔自辦重劃封路1年半 不到100公尺得搭車繞遠路

新竹市光埔二期重劃區光復路一段30巷通往竹縣竹美路的道路封路超過1年半，引發居民炸鍋。（劉彥伶提供）

新竹市光埔二期自辦市地重劃工程問題不斷，市議員劉彥伶接獲關東里居民陳情投訴稱，光復路一段30巷通往新竹縣竹美路的路段已封路超過1年半，不到100公尺長的道路，居民被迫得搭車繞遠路才能前往，有長輩要種菜或看孫，都被阻擋或得闖入工地或搭計程車繞路，實在太殘忍。且重劃會原稱只封路3個月，如今路還是未通，批重劃會及市府把關東居民當次等公民，只重視園區車輛要通行的慈祥路延伸道路，卻對居民每天要過的路視而不見。

對此，重劃會表示，由於該農地開挖後，發現底下埋設不少民生管線、需辦理遷移程序，導致工期延後，將趕緊調工班支援，希望2個月內打通道路，後續再交由市府勘驗。

劉彥伶說，光復路一段30巷通向竹美路段是銜接新竹縣與新竹市的重要路段，許多關東橋及竹縣竹中口居民都會透過這條路通往公道五路或光復路。但這條路因光埔二期重劃會工程，從2024年5月一封就封到2026年。居民抱怨已1年半沒路可走，包括種菜或散步、甚至去關東市場買菜都受影響，想要去看孫子女還要搭車繞好大一圈路，甚至有長輩涉險翻過工區看孫子，居民怨聲載道，痛批把關東橋的客家子弟當次等公民。

劉彥伶指出，身為客家人，不該被市府及重劃會當次等市民，市府不能只重視園區車輛要走的道路要求重劃會先完成，關東地區居民通行的權益同樣重要，不該被忽視。

