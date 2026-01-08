溪北南科化 台南麻豆新生南路東延開闢計畫有譜

麻豆新生南路東延路線（遠處中）銜接台19甲線（右）往麻善大橋。（記者楊金城攝）

台南市麻豆區新生南路東延開闢計畫有進展，立委郭國文今天（8日）邀集內政部國土署署長吳欣修、台南市工務局等單位會勘，將在今年啟動都計變更、明年取得用地，2028年動工開闢，斥資5.11億元。

台南市副市長葉澤山表示，麻豆新生南路東延路線全長2.4公里、路寬20公尺，大致延麻豆水圳南側往東銜接市道171（興中路）線到總爺藝文中心附近，斥資估約5.11億元開闢（工程費2.5億、用地費2.61億元），市府今年就會啟動都計個案變更，下月舉辦地主座談會，加速都計變更程序，明年編列用地費。

請繼續往下閱讀...

爭取新生南路東延的郭國文、市議員陳秋宏說，開闢新生南路東延接71線成為完整麻豆外環道，可疏解進入麻豆市區的車流，地方期盼多時。

郭國文指出，南科快速發展帶動大量就業與居住需求，溪北地區承接南科外溢效益，交通路網與公共服務必須同步到位。此次會勘透過中央、地方合作加快建設節奏，麻豆新生南路東延計畫是打通曾文區交通動脈的關鍵工程，台南市政府承諾明年編列用地費用2.61億元，今年完成都計變更後送內政部爭取生活圈道路計畫支持，加上斥資10億元施工中的善化溪埔中路拓寬工程，將可打開曾文區交通「任督二脈」，加速溪北地區南科化，帶動地方發展。

吳欣修表示，麻豆新生南路東延計畫完成都計變更，即可銜接2028年動工開闢。

台南市麻豆區新生南路東延開闢計畫有進展，立委郭國文（前左一）邀集內政部國土署署長吳欣修（前中）、台南市副市長葉澤山（前右二）、市議員陳秋宏（前左二）、工務局等單位會勘。（記者楊金城攝）

台南麻豆新生南路東延路線（紅線）。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法