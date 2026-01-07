為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不受廚餘禁令影響 大安肉品市場：豬肉春節供應無虞

    2026/01/07 14:16 記者張軒哲／台中報導
    大安肉品市場春節豬肉供應無虞。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區去年爆發非洲豬瘟，台中市養豬大戶大安區跟大安肉品市場一度受到波及，大安區農會總幹事蔡建宗今日指出，目前大安拍賣情形，已恢復到去年的水準，每日拍賣約1800頭至2000頭豬隻之間，也提及昨天豬肉拍賣每公斤平均價格來到86元，比去年略降幾元。

    大安區目前有35戶養豬戶，目前有18000頭豬隻，因近期禁用廚餘養豬，針對黑豬問題，蔡建宗指出，大安區有飼養黑豬的養豬戶不到10戶，大安區肉品市場中黑豬拍賣數量大約占4％，所以廚餘禁令上路後，黑豬影響應該不會很大，目前還是正常出豬。

    蔡建宗說，自非洲豬瘟疫情後，非常感謝中央政策制定與推動，全台豬隻拍賣市場，像是大安肉品市場就配合政策，有秩序的出豬拍賣，截至今天都非常順利，也說明起初重返拍賣時，因為15天禁令，有大豬體重超重及總量管制問題，農業部每週都跟各市場開會，做滾動式檢討，所以價格平均落在90元上下，還在豬農接受水準。

    蔡建宗表示，廚餘禁令上路後，大安肉品市場黑豬影響應該不會很大，目前還是正常出豬，並持續跟豬農調配，加上春節快到了，供應市場的豬肉是無虞的，價格也非常平穩。

