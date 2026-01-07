為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷氣團持續至週末！ 氣象粉專：中南部日夜溫差15度以上

    2026/01/07 11:35 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，強烈冷氣團持續影響，預估週末前都要留意夜晚清晨相當寒冷，及局部極低溫出現的可能性。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，強烈冷氣團持續影響，預估到週末之前，都要留意夜晚清晨相當寒冷，及局部極低溫出現的可能性。

    天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天清晨低溫以北部最為明顯，台灣本島最低溫出現在新北石碇8.4度，其次是新竹關西8.6度；中南部低溫也不遑多讓，高雄內門有8.7度，台南六甲9.4度。指標性的台北站今天清晨低溫降到12.1度，已達強烈大陸冷氣團門檻。

    吳聖宇說，今明（8日）兩天又一波冷空氣遞補下來，由於中間並沒有明顯間隔，所以都算做同一波強烈冷氣團的影響；後天週五（9日）冷空氣影響稍有緩和機會；但很快到了週六（10日）、週日（11日）之間，將再有一波冷空氣遞補南下，並且持續影響到下週一（12日）才趨於緩和。

    吳聖宇指出，照預報資料來看，其實週末這波冷空氣應該也有機會達到大陸冷氣團甚至更強的水準，因此目前在冷空氣持續南下的情況下，預估到週末之前都還是持續有低溫發生的機會，尤其因為乾冷的天氣型態，夜晚清晨還是很容易出現低溫的情況，要特別注意局部極低溫出現的可能性。

    吳聖宇稱，預估一直到週末，在北部、東北部白天高溫可能都在20度或以下，大致維持在15至20度間，中部及花東高溫則是落在18至23度間，南部高溫則是在20至25度間。夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫維持在10至14度之間，南部及花東都市地區低溫維持在13至16度之間。

    吳聖宇提醒，從溫度的預測可以看出各地的日夜溫差都相當大，尤其中南部地區，甚至可以相差到10至15度以上，除了輻射冷卻低溫本身要注意外，顯著的日夜溫差也要特別小心。

    吳聖宇說，天氣方面則是維持乾冷型，陸續南下的冷空氣都偏乾，雖然迎風面地區有些降雨機會，但是雨量不多，範圍也集中在大台北、北海岸、宜蘭到花東局部區域為主，其他地方則只有雲量多寡的變化，一直到週末整體天氣都較為穩定。

    吳聖宇補充，由於缺乏明顯水氣，高山地區這段時間不容易出現冰霰或降雪機會，即使有應該也非常零星局部，但因為溫度夠低，結冰的現象還是很容易出現。

