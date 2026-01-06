總預算卡關不只影響TPASS 台南安億轉運站補助仍無著落

安億轉運站模擬圖。（南市交通局提供）

今年度中央政府總預算遲未完成審議，不只影響通勤月票TPASS補助，台南市規劃中的安平「安億轉運站」同樣受到波及。該案原預計向中央爭取3200萬元工程經費，形塑安平區公車轉乘中心、帶動觀光發展，至今補助仍無著落，「現在只能乾等」。

南市近年爭取前瞻計畫補助興建立體停車場，多案陸續完工啟用，停車與交通效益逐步顯現。今年市府進一步規劃自建安億轉運站，總經費約4600萬元，其中3200萬元擬向中央爭取補助，相關規劃設計已完成，也正式向中央提報，原盼核定後即可於今年動工。

不過，中央總預算持續卡關，補助時程陷入不確定，地方建設也連帶受影響。過去爭取前瞻立體停車場補助相對順利，並逐一完成，這次卻首度因中央財源未定，導致地方建設進退失據，顯示預算政治角力的外溢效應，已實質衝擊地方治理。

交通局表示，市府仍持續推動重大交通建設，包括東區林森多目標立體停車場在內，共6座前瞻立體停車場將陸續完工啟用，分布於8個行政區，可有效紓解停車熱區需求。至於安平區安億轉運站，已依程序向中央爭取工程經費，期盼補助儘速到位，爭取第2季開工，提升安平觀光地區公車轉乘服務水準。

交通局也提到，未來BOT協力開發的平實轉運站，將結合捷運、國道客運、市區公車等多元運具，並導入商業機能，打造複合型交通地標，預計2027年完工；但安億轉運站前提仍是中央預算能否順利解凍，否則會影響地方建設「等無錢、動不了」。

平實轉運站預計明（2027）年完工。（記者洪瑞琴攝）

前瞻計劃補助的青年路立體停車場已啟用。（記者洪瑞琴攝）

