強烈冷氣團挾境外污染物 中南部、金門估連3天空品亮橘燈

環境部表示，受強烈大陸冷氣團影響，週四前恐持續挾帶微量境外污染物移入，影響部分縣市的空品。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

強烈大陸冷氣團今（6日）南下，氣溫逐漸下降，環境部表示，強烈大陸冷氣團挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，預估雲嘉南、高屏空品區及金門連3天空品可能達到「橘色提醒」等級，提醒民眾注意。

環境部空氣品質監測網資訊顯示，今日環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外污染物移入影響台灣北部沿海，中南部位於下風處，污染物易累積，其中花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

環境部續指，明（7日）仍受強烈大陸冷氣團影響，偏北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環境部提醒，8日持續受強烈大陸冷氣團影響，仍可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，預估當天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

