漁業署目標4年內 外籍漁工薪資與國際接軌

為提升遠洋外籍漁工薪資待遇，我國外籍漁工的薪資已從每月490美元調高到550美元，農業部漁業署表示，將在未來4年內目標讓遠洋漁工的薪資待遇與ILO「海事勞工公約（MLC）」今年最低薪資每月690美元接軌為目標。

我國為提高外籍漁工的人權保障，漁業署於2022年至2025年推動漁業與人權第一期行動計畫，漁業署副署長林頂榮表示，在第一期計畫中已將外籍漁工月薪自490美元提高到550美元，並且建立工資審議機制、工資直接給付船員、強制漁船裝設船舶監視影像攝錄影系統（CCTV），也鼓勵漁船船東分享船員使用WIFI，目前船員可使用WIFI比例為13%，將持續推廣，另也提高醫療保險額度、增設及改善岸上休憩設施、強化仲介評鑑及管理。

林頂榮表示，第二期行動計畫將於2026年到2029推動，目標推動ILO「漁撈工作公約（C188）」國內法化以與國際接軌，相關草案已完成跨部會審查，正待政院院會通過後送立院，也目標在4年內提高外籍船員薪資，與ILO《海事勞工公約（MLC）》最低月薪690美元接軌作為先期目標。

林頂榮表示，目前也已建立工資給付通報與工資墊償機制，確保船員取得應得報酬，也於去年底試行推動遠端醫療服務，船員反應良好，並推動契約電子化。

漁業署表示，執行漁業與人權行動計畫過程都有邀請產業、公會、漁工團體及關注勞動權益的民間組織參與意見交流，並採納相關建議調整第二期方案內容，第二期內容已完成研擬及調整，目前正向政院爭取核定。

