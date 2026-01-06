為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    6層以上老公寓為公安拆防盜門惹議 工務局允再研議

    2026/01/06 12:39 記者羅國嘉／新北報導
    內政部擴大要求6層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發地方反彈。（記者羅國嘉攝）

    內政部擴大要求6層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發地方反彈。（記者羅國嘉攝）

    內政部擴大要求6層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發地方反彈。新北市議員周勝考指出，政策初衷在於強化防災安全，但實務執行已造成民怨與鄰里衝突，呼籲市府在確保避難安全前提下，向中央反映基層困境，研議彈性配套作法。工務局長馮兆麟回應，目前仍在輔導期內，允諾跟中央再行討論相關配套。

    周勝考指出，中央近年加嚴公安申報源於2021年高雄「城中城」大火的慘痛教訓，當時樓梯間堆放雜物、防火門缺失成為釀災關鍵，為防範未然，中央修法下修申報門檻，從原本的16層以上住宅，逐年下修至8層及6層以上集合住宅，並將樓梯間避難動線列為查核重中之重。

    周勝考表示，依「建築技術規則」規定，面向樓梯平台的門扇不得影響樓梯迴轉空間，導致早年興建、空間狹小的公寓，普遍向外開啟的防盜鐵門被認定不符規定，若未改善，住戶恐面臨6萬至30萬元罰鍰。

    周勝考指出，法令立意良善，但執行面卻存在窒礙難行，當年建物內門多配置防盜功能脆弱的喇叭鎖，民眾為求居家安全，加裝防盜鐵門已成為長年累月的歷史共業，如今政府要求一夕之間全面改裝防火門，在新舊門框尺寸、空間調配與缺工缺料等，實務執行上確實存在極大難度。

    他也說，百萬戶舊式公寓住戶因法令要求拆除或改善防盜鐵門，民眾面臨沉重修繕負擔，有經濟能力或住家內部空間足夠者或能改善，但對許多高齡長者或經濟弱勢家庭而言，是極大的開銷，為求合格只能拆除鐵門，如同居家門戶大開，造成治安危機；且公安申報需整棟樓全數合格方能過關，若有一戶無法負擔或拒絕配合，整棟住戶都將受罰。這導致管委會與居民間爭執不斷，甚至引發嚴重的鄰里衝突。

    周勝考呼籲，市府應在確保核心避難安全不打折的前提下，彙整地方實際狀況，主動向內政部反映，研議更具彈性且兼顧安全與民情的執行準則。

