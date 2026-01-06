為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    提出廚餘政策打臉盧秀燕? 江啟臣：肯定中市府「安心無餘計畫」

    2026/01/06 12:33 記者蘇金鳳／台中報導
    江啟臣與立委張嘉郡一同前往雲林南亞廚餘回收場觀摩廚餘回收做法。（江啟臣提供）

    江啟臣與立委張嘉郡一同前往雲林南亞廚餘回收場觀摩廚餘回收做法。（江啟臣提供）

    國民黨中市擬參選人、立法院副院長江啟臣今天在臉書提出廚餘政策，遭外界認為是在打臉中市長盧秀燕的廚餘政策，對此，江啟臣認為此一說法十分惡意，強調肯定市府提出的「安心無餘計畫」，他提出廚餘的政策是讓外界有更多元的討論，而且中市人口會愈來愈多，也是作為更長期的討論。

    江啟臣今天在臉書貼上與立委張嘉郡一同前往雲林南亞廚餘回收場情形，並認為雲林在廚餘處理上，值得各縣市參考、學習；但貼文一出竟遭外界認為是打臉盧秀燕8年一無是處。

    對此，江啟臣澄清表示，會考察雲林南亞廚餘回收場，不是擔心市府做不到，像市府提出「安心無餘計畫」，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每日可去化約266公噸，朝向在2027年底前達成階段性平衡，就是非常好的做法，他非常肯定。

    他並強調，由於台中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，目前每日廚餘產生量約280公噸，未來會隨著人口數增加，廚餘會再增加，他因此提出多元的討論及更長期的方案。

    江啟臣更強調，全面禁用廚餘養豬是防疫必要之舉，但政策落地不能僅靠地方單打獨鬥，中央與地方必須攜手，讓廚餘從問題變成資源，才能在守住防疫底線的同時，也為城市永續找到出路。

