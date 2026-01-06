水梨遇見鳳梨 台南攜手韓國平澤市拓展農特產品合作

韓國平澤市訪問團出席由國內知名美食家梁幼祥博士（右2）、台灣餐飲業聯盟理事長李日東（左2）共同主辦的「台韓農產食品經貿論壇」，台南市長黃偉哲（右1）、平澤市長鄭長善（左1）出席。（台南市府提供）

韓國平澤市市長鄭長善率領農業、科技等部門訪問團訪台，昨（5）日拜會台南市政府，並與市長黃偉哲共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，今（6）日訪團亦受邀出席在台南舉辦的「台韓農產食品經貿論壇」，就城市外交、農業合作與產業交流等議題進行分享，雙方互動持續升溫。

市長黃偉哲表示，此次交流除美食料理外，更聚焦雙方具代表性的農特產品與加工品，包括平澤市盛產的水梨，以及台南鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等優質水果。對於已開放或具合作潛力的品項，市府將持續與韓方討論，拓展農產交流與市場合作空間。

黃偉哲指出，平澤市與台南同為高科技產業重鎮，平澤擁有半導體產業聚落，台南則設有南部科學園區，雙方在產業結構與城市發展上具高度相似性。未來除農產合作外，也將同步推動科技、文化等多元交流，透過論壇與專家對話，深化兩市夥伴關係。

他並提到，近年台韓交流持續升溫，台南多次成為韓國影視節目取景地，有助提升城市國際能見度。市府也將鼓勵青年與學生赴平澤交流，推動學生、體育及文化互訪，讓城市外交更貼近市民生活。

平澤市市長鄭長善表示，平澤市不僅是半導體、氫能與未來車輛等高科技產業重鎮，同時也是農業基礎深厚的城市，大米與水梨品質聞名。他指出，面對氣候變遷與糧食挑戰，農業已成為城市永續發展與品牌競爭力的重要關鍵，期待透過此次備忘錄，深化雙方在農產行銷、國際交流與美食創新等合作。

南市府表示，平澤市訪團此行亦將參訪沙崙智慧綠能科學城，未來將以農產合作為起點，持續拓展文化、教育及青年交流，為台韓城市夥伴關係創造更多具體成果。

台南拓展與平澤市農業合作。（台南市府提供）

台南攜手平澤市共同拓展農特產品合作，促進台韓農產經貿。（台南市府提供）

