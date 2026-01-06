偷吃雞慣犯3度被捕！ 黑熊阿里曼送北市動物園長期安置

台灣黑熊阿里曼‧西肯5日上午被林保署設陷阱捕捉，現場野灣動物醫院獸醫師替黑熊麻醉身體檢查，體重仍有112公斤。（林保署花蓮分提供）

台灣黑熊「阿里曼‧西肯」前年闖卓溪鄉養雞場吃BUFFET，吃到體重達125公斤，讓這頭黑熊認知到雞是易取得的蛋白質，去年底第3度靠近卓溪鄉部落偷吃雞，由於驅離無效加上部落擔心危害，林保署昨天第3次逮捕阿里曼，林保署花蓮分署今天表示，阿里曼已送台北市立動物園長期安置、未來不再野放。

林保署花蓮分署強調，保育單位一方面保育黑熊及其棲地，也須優先考量山村居民安全與生計，針對阿里曼不斷靠近部落，林保署已盡所有驅趕手段，包括與觀樹基金會與義美環保基金會合作，以無人機空中即時定位、並於機上搭載遠遙控電子引信、可單發或12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但只有短暫效果，不久又返回部落。

此外，阿里曼被捕捉後，在短期安置期間，也試圖用電牧器等非致傷性電刺激設備，幫助阿里曼建立對雞隻家禽的負面制約、趨避反應，但阿里曼野放後仍不斷靠近聚落滋擾養雞場，為避免人熊衝突，因此決定捕捉，也請民眾如發現熊出沒應即時通報林業署。

台灣黑熊阿里曼最早是2024年10月出現在卓溪鄉石平部落，入侵養雞場偷吃數百隻雞，同年11月捕捉、12月野放。但是野放後3個月，阿里曼再度返回原區域滋擾，經2度捕捉後去年7月野放，牠一度往北跑，甚至接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里）、秀林鄉文蘭部落簡易自來水管線周邊、採礦場、白鮑溪公廁上方，10月中旬往南折返回到卓溪鄉，11月上旬起接近立山村山里部落、三笠山部落一帶，並陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

林保署花蓮分署考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，阿里曼已經是「慣犯」，由於林保署合作的收容機構暫無空間收容黑熊這種大型動物，在接洽確認台北市立動物園可以收容後，啟動第3度捕捉，經10多天設陷阱，昨（5日）上午被安全陷阱捕獲，現場野灣野生動物醫院替牠麻醉後身體檢查，確認阿里曼健康狀況穩定，體重仍有112公斤，昨傍晚已經順利送到台北市立動物園，未來將長期安置、不會再野放。

黑熊阿里曼‧西肯去年7月野放後，最北靠近鯉魚潭、池南國家森林遊樂區、樹湖礦場、重光部落、白鮑溪戲水區，去年10月中才往南折回卓溪鄉。（林保署花蓮分提供）

台灣黑熊阿里曼‧西肯野放後仍持續滋擾養雞場，昨被林保署設陷阱捕捉後送台北市立動物園長期安置，不會再野放了。（林保署提供）

為了提高陷阱誘捕效果，部落頭目、村長及林保署花蓮分署玉里工作站向村民宣導妥善收好飼料及食物以免黑熊靠近。（林保署花蓮分提供）

