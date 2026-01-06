為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爭取建捷運中和光復線 侯友宜：新北市段可行性研究年中提報

    2026/01/06 11:50 記者翁聿煌／新北報導
    捷運中和光復線起點在捷運環狀線秀朗橋站。（記者翁聿煌攝）

    捷運中和光復線起點在捷運環狀線秀朗橋站。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府爭取興建中、永和往返台北市核心的捷運中和光復線，盼能紓解中永和地面道路經永福橋、福和橋往返台北市的交通瓶頸，新北市捷運工程局推動第一階段「中和公館線」，已於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議，新北市長侯友宜6日前往中和公館線起點、新北環狀線秀朗橋站視察，了解路線規劃及推動進度，未來連接台北市段，就能一路延伸至國父紀念館，還能5線轉乘。

    侯友宜指出，原捷運南北線在2018年因台北市長柯文哲時期取消規劃作業，他仍指示新北捷運局突破困境積極推動，經捷運局以南北線為基礎，規劃從中和到台北市公館設置4個車站，研究使用環狀線十四張機廠當作維修基地具體可行後，提報中和公館線列為新北市捷運整體路網潛力路線。

    侯友宜表示，2022年8月獲得交通部同意，接續於2023年底與台北捷運局達成路線延伸至光復南路國父紀念館的共識，改名為中和光復線，將據此提報此路線新北市段為優先推動路線，並經交通部同意；為達成交通部要求台北市段列為優先路網才會審查可行性研究條件，經2024年9月雙北捷運局達成採兩階段推動共識，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業，同時台北捷運局也於去年將中和光復線台北市段納入北市捷運優先路網進行檢討。

    侯友宜說，中和光復線全長約8公里，採用中運量捷運系統，規劃以地下型式興建，中和光復線新北市段（中和公館線）自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館站等4座車站。

    捷運中和光復線新北市段（中和公館線）規劃路線圖。（圖由新北市捷運工程局提供）

    捷運中和光復線新北市段（中和公館線）規劃路線圖。（圖由新北市捷運工程局提供）

