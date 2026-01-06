台中搶廚餘機補助5天申請破6千台 盧秀燕今鬆口曝好消息了

台中市補助萬部廚餘機5天申請破6千台，盧秀燕新年度首次市政會議曝好消息。（記者蘇孟娟攝）

中央元旦起禁家用廚餘養豬，台中市為協助民眾處理家用廚餘，元旦起補助民眾購買家用廚餘機，每戶補助5000元、補助1萬部，因須先買後申請，2日開放短短6天，到今日上午11點已有6413件完成申請；台中市長盧秀燕今在新年度首次市政會議口「市民的需求我們看見了」，正在研究加碼補助，等盤點跟調撥市府預算，有消息會儘快公佈。

此外，盧秀燕強調，這項廚餘機補助全採線上申請，市府也祭防弊措施，為避免有民眾「先買後退」，號稱買廚餘機一等申請補助到手後秒退貨，影響公平性，台中市補助刻意訂出等商品「鑑賞期」過後才撥款給民眾，「讓民眾退費退不成」，估會在申請後1個月才撥給補助，另也會利用期間進行查核，防假發票、假保證書申請補助等行為。

盧秀燕今在新年度首次市政會議中指出，台中市元旦起補助民眾購買家用廚餘機，民眾申請踴躍，盧秀燕指出，申請補助才開放4天申請件數就有6、7千件，申請踴躍，評估應與台中市都會型城市，民眾環保意識高有關，很多民眾都有意願在家處理廚餘，希望讓家中更乾淨。

她還說，台中本來垃圾與廚餘分類做很好，不像外縣市把廚餘跟垃圾倒在一起丟掉，「民眾被訓練太好，倒不下去」，會想要自行處理廚餘，已有注意到市民環保意識高。

盧秀燕今露口風，「正在研究是否加碼」，強調，「市民的需求我們看見了」，但因每戶補助5000元，經費不小，市府要盤點及調撥預算，一有消息就會公佈。

台中市經發局指出，家用廚餘機補助計畫元旦到年底預計補助萬部，自2日開放申請到今日上午11點統計截止，已申請6413部。

台中搶廚餘機補助5天申請破6千台。（圖：市府提供）

