獸醫師節致敬防疫先鋒 新北表揚6位特約獸醫守護畜牧產業

特約獸醫容傳璽協助疫情訪視。（動保處提供）

1月6日獸醫師節，新北市政府動物保護防疫處向6位長年投入畜牧防疫的特約獸醫師致敬，感謝其在非洲豬瘟防疫期間深入牧場、嚴密把關，與市府攜手守住防疫第一線，成功阻斷疫情風險，守護產業與公共安全。

動保處指出，特約獸醫師是防疫最前線，肩負疫苗通報、施打、飼養管理及疾病監測等重任。非洲豬瘟等重大疫病高度威脅產業發展，仰賴第一線獸醫師即時監測與專業判斷，任何疏漏都可能形成防疫破口。新北市幅員遼闊，養豬場多位於偏遠地區，獸醫師單趟出診往往需長途奔波，使投入牧場防疫的獸醫人力逐年減少。

為強化防疫量能，動保處持續培養特約獸醫師，每年辦理教育講習，並提供防疫設備與物資，吸引更多獸醫師加入行列，即時阻斷疫情傳播風險，確保產業永續。

其中，曾任新北市獸醫師公會理事長的駱清波，投入新北市牧場防疫工作已逾30年，長期堅守畜牧防疫診療第一線，與其他5位特約獸醫師穿梭各牧場看診、施打疫苗，為新北市畜牧防疫貢獻良多。

動保處表示，特約獸醫師是動物防疫體系不可或缺的重要支柱，未來將持續研議相關配套，強化制度，吸引更多年輕獸醫投入，共同守護新北市畜牧產業永續發展與市民健康安全。

特約獸醫師牧場幫豬結紮。（動保處提供）

特約獸醫師執行畜牧場疫苗預防注射。（動保處提供）

特約獸醫師牧場檢診防疫最前線。（動保處提供）

