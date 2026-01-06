高雄輕軌2025總運量破1333萬人次 「這族群」成長19.3％最高

高雄輕軌去年總運量破1333萬人次再創新高。（捷運局提供）

高雄輕軌2025總運量破1333萬人次再創新高，捷運局分析比較各族群搭乘輕軌情況普遍成長，其中就醫運量成長19.3%最高，也顯示輕軌的穩定與便捷。

捷運局統計，輕軌成圓後串聯駁二藝術特區、夢時代、美術館等觀光熱點，及通學、通勤與醫療院區場域，並與捷運、公車、臺鐵等公共運輸系統緊密整合。

2025年輕軌全線轉乘運量成長14.4%，觀光運量成長11.4%，通學運量成長14.0%，就醫運量成長最高、達19.3%；輕軌沿線經過醫院包括聯合醫院（美術館）、凱旋醫院、民生醫院、市立中醫醫院等。

捷運局進一步指出，2025年1月31日（大年初三）當日運量94403人次，創高雄輕軌收費以來最高紀錄；12月13日輕軌沿線舉辦大氣球遊行、駁二動漫展、聖誕生活節等多項活動，當日運量80092人次，則創下非農曆過年/燈會期間運量最高紀錄。

因應即將到來的農曆春節及高雄燈會的疏運高峰期，捷運局及高捷公司已做好準備、嚴陣以待，讓本地市民及外地旅客在高雄，能夠享受便捷且安全的輕軌服務。

