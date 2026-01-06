苗縣路邊停車收費縣府收回管理 今年可挹注縣庫2千多萬

苗栗縣的路邊停車收費權限改由苗栗縣政府統一管理，圖為苗栗市路邊停車已陸續建置智慧停車柱。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府為整合全縣停車收費制度，各鄉鎮市路邊停車收費管理權限，自今年元旦起由縣府統一管理，目前僅苗栗、頭份市及竹南鎮有路邊收費停車，因履約期限未到，仍由原得標廠商繼續履約，但權利金改由苗縣府收取，今年可挹注縣府2千多萬元。

苗栗縣政府交通工務處指出，苗栗市路邊停車有1011格、竹南鎮385格、頭份市987格，但不含路外停車格及公有停車場，頭份路邊1年權利金約775萬3740元、苗栗市1110萬9000元、竹南鎮194萬4300元，今年起轉由縣府統一管理後，3鎮市權利金共2080萬7040元，也改由苗縣府收取。

交工處表示，苗栗市及頭份市的委外廠商履約都是到2027年12月31日到期，竹南鎮到2030年6月14日到期，縣府統一管理後，日後的停車費催收及停車格增減等，窗口也由鎮市公所改由縣府處理。

今（6）日的縣務會議，也裁示請交工處統籌辦理，研議路邊停車一致之收費方式、收費時段及管理標準，分階段推動智慧停車建置，依期程完成整合；並加強宣導，促請民眾配合，以提升停車秩序與便民服務。

交工處表示，三鎮市的合約縣府都會承接，並由原廠商繼續履約，維持現行收費方式，等竹南鎮合約到期，就可全面招標，包括收費、繳費方式、權利金收益分配，都會訂定統一標準，並可透過縣府「苗栗通」APP，提供大眾相關服務、旅遊資訊，屆時才能達到真正的統一管理。

