備戰汛期！新北啟動84座抽水站1.5萬項大保養

水利局於去年底啟動全市84座抽水站及341組機組年度大保養。（記者翁聿煌攝）

新北水利局為確保全市84座抽水站及341組機組在關鍵時刻「即刻啟用、穩定發揮」，水利局每年於夏、秋季汛期結束後，去年12月1日全面啟動年度大保養，水利局長宋德仁說，保養工程涵蓋813座水門與18座橫移門，總檢測項目達1.5萬項，目前進度已達20％，預計今年汛期前全數完工。

宋德仁表示，每年5月至11月為防汛期間，豪雨與颱風頻繁，抽水站是城市防洪體系中不可或缺的重要基礎設施，肩負守護市民生命與財產安全的第一道防線，只有落實設備維護與保養，災害發生時才能即刻發揮最大效能、有效降低災損。他強調，防洪工作沒有終點，市府將持續超前部署，打造更具韌性的防災城市，讓市民住得安心、過得踏實。

請繼續往下閱讀...

水利局指出，這1.5萬個檢查項目執行極具考驗。專業技師必須深入空間狹窄、油污且昏暗的機房內部，針對微小電路、精密感應器及龐大抽水渦輪，逐一進行實體檢測與數據校正，由於任何微小的零件偏差都可能影響防洪應變，技師必須在受限的空間內，確保每一項指標都符合嚴格規範。

水利局補充，為確保年度保養工作落實執行，除由同仁全程督導，科內派員實地抽查外，亦定期召開工作會議掌握進度，局內由副局長等幹部隨機抽查，而針對重要且具隱蔽性的保養項目，會加派人力逐項確認並詳實紀錄，確保各項作業如期如質完成，以有效維護抽水站機組設備妥善度，未來面對多變的氣候所帶來的各種考驗，防汛整備只有秉持著多一分準備，少一分損失，落實抽水站保養維護工作，做好完善的準備迎接汛期挑戰。

新北水利設施年度保養針對重要且屬隱蔽性的保養項目，加派人力逐項確認。（記者翁聿煌攝）

年度保養對任何微小零件偏差都可能影響防洪應變，技師必須確保每項保養都符合規範（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法