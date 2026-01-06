為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    動保團體以歌仔戲傳遞生命教育 上演救援受傷猛虎拆除巨大捕獸夾

    2026/01/06 09:22 記者陳文嬋／高雄報導
    台灣動物緊急救援小組上演救援受傷猛虎，拆除巨大捕獸夾。（圖由台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組攜手昭錦歌仔戲坊、高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同打造生命教育主題戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，昨於大東文化藝術中心登場，上演小組救援受傷猛虎，拆除巨大捕獸夾，小學師生客串演出尊重生命，近千人見證傳統歌仔戲與生命教育跨界合作的震撼與感動。

    文化局副局長簡美玲、明義國小校長林淑芬等人均親臨現場觀賞，資深台語歌手陳思安也現身力挺，為團隊加油打氣；小組也公益邀請慈德育幼院、永安之家育幼院、金潭國小棒球隊、鳥松及鳳山國小等，數百位學童與家長蒞臨，現場充滿孩子們歡笑聲。

    最令觀眾印象深刻是小組救援受傷猛虎情節，舞台上緊急拆除巨大捕獸夾，陽明國小老師鍾淑薇帶領學生客串演出，齊聲呼籲「無論生命大小都該被守護與尊重」，提醒民眾切勿使用捕獸夾、山豬吊等陷阱傷害動物，全場報以熱烈掌聲。

    另一幕「海底世界」場景同樣掀起高潮，一隻小魚被人類亂丟進入海洋的吸管刺傷，由小一學生飾演小魚可憐又逼真，神情與動作自然到位，台語也講得標準，令人動容，文化局副局長簡美玲當場拍手叫好，直呼演得真好、好可愛！

    小組執行長倪京台表示，小組30年來守護弱勢生命，深知教育才是改變的起點，這齣劇傳遞人類應學會與地球上萬物共生共融、尊重每一個生命，讓生命教育走進更多孩子心中；昭錦歌仔戲坊團長陳昭錦說，團隊2年來投入與付出，把夢想落實，與觀眾相遇，將傳統歌仔戲與生命教育結合，彷彿完成了一件「不可能的任務」。

    台灣動物緊急救援小組攜手昭錦歌仔戲坊打造生命教育主題戲劇《藝起集愛、浪愛無限》。（圖由台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組上演成功救援受傷猛虎。（圖由台灣動物緊急救援小組提供）

