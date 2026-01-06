台東大學校友夫妻經營起重機有成 連8年資助學弟妹

達機械起重工程行董娘李秀滿昨天捐助母校後由師範學院院長賴亮郡頒感謝狀。（台東大學提供）

國立台東大學76級校友李素滿的丈夫王文進經營日達機械起重工程行，她昨天滿懷溫情重返母校，親自頒發每人1萬元獎助學金予15位優秀運動選手，以實際行動支持學弟妹逐夢。這是李素滿連續第8年捐助東大，累計金額已達140萬元，長年投入的善款，照亮偏鄉運動員的前行之路。

出身清寒家庭的李素滿，深知資源匱乏的艱辛，她表示，每筆資助都可能改變一個孩子的人生，她希望讓孩子們安心追夢。自106年起，她支持具潛力的運動選手，對於同學所任教的華語系、體育系及競科系，也給予最實質的資源挹注。

這份善緣的開啟，源自李素滿與丈夫王文進董事長的愛心共鳴。當年師專同學陳秀惠教授發起「為偏鄉運動員點一盞燈」計畫，邀請熱愛運動的王文進前往觀賽。王文進親眼目睹偏鄉選手在簡陋環境中揮汗苦練，那份不屈不撓的精神深深觸動他的心，回程隨即簽下支持計畫書。夫妻倆從此並肩實踐企業社會責任，並期勉選手在專業與學業上持續精進。

在李素滿長年不間斷的支持下，這份愛心已開花結果。獲獎學生中，許多已成為各領域精英，如亞運國手徐琬筑、袁姵君、許琳宣，以及入選2025年亞錦賽國手的林雨力。此外，更有許多校友投身基層擔任教練、消防員或繼續深造，在不同崗位貢獻所長。棒球隊朱恩奇藉獎學金考取國際證照，桌球隊宋子杰在韓國交換期間開拓視野，射擊隊王依婷則用於修習幼教課程。王依婷說，李素滿讓她看見什麼是飲水思源，未來她也想成為照亮他人的一道光。

達機械起重工程行董娘李秀滿（前排左3）昨天捐助母校後合影。（台東大學提供）

