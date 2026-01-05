高鐵延伸屏東明挖5.78公里 賴瑞隆：要求說明鳳山端工程

高鐵延伸屏東環境影響說明書提及，明挖隧道段約5.78公里，圖為高鐵左營站末端，也是明挖段區域。（記者王榮祥攝）

立委賴瑞隆2024邀相關單位說明高鐵延伸屏東案，當時鐵道局評估明挖段可縮短至3.48公里，近期公布的資料卻顯示明挖段長達5.78公里，引發關注，賴瑞隆初步了解，明挖長度大幅增加，主要是當時未提出的鳳山端工程，會要求鐵道局說明。

高鐵延伸屏東計畫於2024年底敲定，改採進入高雄市區的「高雄方案」，除工程費大增、工期延長，最讓地方擔憂的是工程進入高雄市區時，恐造成長達數年的交通黑暗期。

請繼續往下閱讀...

2024年11月，立委賴瑞隆曾邀集交通部等官員說明相關規劃，當時鐵道局代表透露，台鐵高雄車站明挖長度可縮短為2.4公里、左營段明挖可縮至1.3公里。

但根據交通部鐵道局最新提送的環境影響說明書，高鐵延伸屏東計畫路線長約26.2公里，其中明挖隧道段約5.78公里、潛盾段約11.82公里、引道段0.2公里、高架段約8.4公里；場站部分，高雄市區及屏東端規劃各興建1座地下車站、1座高架車站及1處維修基地。

備受關注的明挖區域在高雄市區有三部分，從高鐵左營站月台南端尾軌為起點至左營區新莊一路前，及高雄車站段為明挖隧道約3.48公里；另還有潛盾隧道於過鳳山區大智陸橋後改採明挖隧道約2.3公里，上述明挖路段都是人口稠密區。

賴瑞隆今表示，2024年11月邀集關單位召開座談會時，當時交通部鐵道局承諾縮短左營端及高雄車站端，2025年12月提出的環境影響說明中，已顯示進一步縮短至3.48公里；不過針對當時說明會中未提出的鳳山端部分，接下來將要求鐵道局進一步說明，避免周邊居民權益受影響。

高鐵延伸屏東進入高雄市區，將與目前台鐵高雄車站共構高雄車站。（記者王榮祥攝）

高鐵延伸屏東環境影響說明書提及，明挖隧道段約5.78公里，圖為鳳山大智陸橋旁明挖段。（記者王榮祥攝）

