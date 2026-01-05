抖抖！虱目魚「死透」逾10小時還跳顫 民眾嚇到不敢吃

虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

虱目魚死透超過10個鐘頭還在跳動！台南龍山里里長王文財購買10多條魚要做一夜干，卻被魚屍連續跳顫地一幕嚇到不敢吃，事後為虱目魚頌祝禱文、放回大排回歸大自然。養殖業者李堂銘則表示，這狀況很常見！

王文財購買10多條虱目魚原計畫做成一夜干，他說，虱目魚大約半夜3點從養殖場撈出來後急速冷凍，上午近8點從魚市場買回家放一下開始處理，整隻剖肚切開、清理內臟後放在陽光下風乾近2個鐘頭，無意間發現，其中一塊魚片身體開背的部分竟然在跳動，還不只是跳一下，而是一直持續地跳，拿去給朋友看大家都驚呼「怎麼會這樣，都死透10多個小時。」

王文財後來也不敢吃，特地為念完祝禱文後送到附近大排回歸自然，說明這次也不是故意要跟牠結什麼不好的因果，希望牠下輩子不要再投胎當魚。

對此，養殖業者李堂銘竟表示，這狀況很常見！可能是因為撈魚過程直接用電將虱目魚電暈後、急速冷凍送走，若是整條魚分切成塊就不容易有這種狀況發生，但整條魚完整就會出現這情形，可能是魚屍中樞放電造成。

但國立台南海事養殖科主任宋晟銘認為，因已超過10小時，生物電不應該持續這麼久，所以不太可能是中樞放電造成；反倒覺得可能是魚體內死亡後的化學反應，才會造成肌肉跳動。虱目魚體內細絲（肌動蛋白）上的肌鈣蛋白和鈣離子結合，使粗絲（肌球蛋白）和細絲連結產生拉動，根據文獻紀錄這樣的作用，可能在死後24小時內都還會出現上述狀況。

