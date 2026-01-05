為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    抖抖！虱目魚「死透」逾10小時還跳顫 民眾嚇到不敢吃

    2026/01/05 18:35 記者王姝琇／台南報導
    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    虱目魚死透超過10個鐘頭還在跳動！台南龍山里里長王文財購買10多條魚要做一夜干，卻被魚屍連續跳顫地一幕嚇到不敢吃，事後為虱目魚頌祝禱文、放回大排回歸大自然。養殖業者李堂銘則表示，這狀況很常見！

    王文財購買10多條虱目魚原計畫做成一夜干，他說，虱目魚大約半夜3點從養殖場撈出來後急速冷凍，上午近8點從魚市場買回家放一下開始處理，整隻剖肚切開、清理內臟後放在陽光下風乾近2個鐘頭，無意間發現，其中一塊魚片身體開背的部分竟然在跳動，還不只是跳一下，而是一直持續地跳，拿去給朋友看大家都驚呼「怎麼會這樣，都死透10多個小時。」

    王文財後來也不敢吃，特地為念完祝禱文後送到附近大排回歸自然，說明這次也不是故意要跟牠結什麼不好的因果，希望牠下輩子不要再投胎當魚。

    對此，養殖業者李堂銘竟表示，這狀況很常見！可能是因為撈魚過程直接用電將虱目魚電暈後、急速冷凍送走，若是整條魚分切成塊就不容易有這種狀況發生，但整條魚完整就會出現這情形，可能是魚屍中樞放電造成。

    但國立台南海事養殖科主任宋晟銘認為，因已超過10小時，生物電不應該持續這麼久，所以不太可能是中樞放電造成；反倒覺得可能是魚體內死亡後的化學反應，才會造成肌肉跳動。虱目魚體內細絲（肌動蛋白）上的肌鈣蛋白和鈣離子結合，使粗絲（肌球蛋白）和細絲連結產生拉動，根據文獻紀錄這樣的作用，可能在死後24小時內都還會出現上述狀況。

    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    虱目魚「死透」逾10小時還在跳動，民眾嚇到不敢吃。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播