為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彙整中央交通數據 新竹縣道安儀表板上線

    2026/01/05 18:22 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府在官網建置竹縣版的道安儀表板，將中央的交通資訊落地為13鄉鎮市的統計，讓縣民知道當地的交通相關數據。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣政府在官網建置竹縣版的道安儀表板，將中央的交通資訊落地為13鄉鎮市的統計，讓縣民知道當地的交通相關數據。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣也有道安儀表板！為鼓勵公民參與及資訊公開透明，交通部有建置「道安總動員」平台，新竹縣政府也仿效中央做法，在官網建置竹縣版的道安儀表板，將交通資訊落地為13鄉鎮市的統計，期讓縣民知道當地的交通相關數據，中央、地方與民眾3方攜手讓整體交通環境更趨理想。

    縣府交通處長陳盈州表示，為了讓民眾知道所處地區的交通傷亡數據，及各路權單位（公路局、縣府、公所）投入提升改善道路安全的經費，縣府特別彙整交通部、內政部相關部會的統計數據，將新竹縣的資料進一步分析，以13鄉鎮市的統計呈現，讓民眾可以對所在地區的交通現況有更進一步的了解。

    這個新竹縣版的道安儀表板近期在新竹縣政府官網正式公告，數據將每月與中央同步更新。民眾可以從儀表板中得知新竹縣整體交通事故傷亡人數、與前1年同期增減，以及針對機車、行人、高齡和自撞（摔）的事故傷亡人數增減，還有各鄉鎮市所投入的道路相關經費。

    例如，該儀表板昨呈現去年1到8月的事故統計，每千人整體死傷人數最多的是湖口鄉22.9人；透過簡易圖表具體呈現各鄉鎮市事故傷亡人數增減，無形中也會給各公所和警分局努力改善的方向。

    陳盈州表示，交通部的道安儀表板平台收到民眾通報會分派到地方，縣市政府配合提案路口改善計畫者，中央會優先補助。希望透過中央、地方政府及民眾3方合作，有效改善行人交通安全，讓交通事故朝「零死亡願景」邁進。

    新竹縣版道安儀表板近期在官網正式公告，數據將每月與中央同步更新。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣版道安儀表板近期在官網正式公告，數據將每月與中央同步更新。（擷取自新竹縣政府官網）

    民眾可以從道安儀表板中，得知新竹縣整體交通事故傷亡人數與前一年同期的增減，以及針對機車、行人、高齡和自撞（摔）的事故傷亡人數增減等。（擷取自新竹縣政府官網）

    民眾可以從道安儀表板中，得知新竹縣整體交通事故傷亡人數與前一年同期的增減，以及針對機車、行人、高齡和自撞（摔）的事故傷亡人數增減等。（擷取自新竹縣政府官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播