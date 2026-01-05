彙整中央交通數據 新竹縣道安儀表板上線

新竹縣政府在官網建置竹縣版的道安儀表板，將中央的交通資訊落地為13鄉鎮市的統計，讓縣民知道當地的交通相關數據。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣也有道安儀表板！為鼓勵公民參與及資訊公開透明，交通部有建置「道安總動員」平台，新竹縣政府也仿效中央做法，在官網建置竹縣版的道安儀表板，將交通資訊落地為13鄉鎮市的統計，期讓縣民知道當地的交通相關數據，中央、地方與民眾3方攜手讓整體交通環境更趨理想。

縣府交通處長陳盈州表示，為了讓民眾知道所處地區的交通傷亡數據，及各路權單位（公路局、縣府、公所）投入提升改善道路安全的經費，縣府特別彙整交通部、內政部相關部會的統計數據，將新竹縣的資料進一步分析，以13鄉鎮市的統計呈現，讓民眾可以對所在地區的交通現況有更進一步的了解。

這個新竹縣版的道安儀表板近期在新竹縣政府官網正式公告，數據將每月與中央同步更新。民眾可以從儀表板中得知新竹縣整體交通事故傷亡人數、與前1年同期增減，以及針對機車、行人、高齡和自撞（摔）的事故傷亡人數增減，還有各鄉鎮市所投入的道路相關經費。

例如，該儀表板昨呈現去年1到8月的事故統計，每千人整體死傷人數最多的是湖口鄉22.9人；透過簡易圖表具體呈現各鄉鎮市事故傷亡人數增減，無形中也會給各公所和警分局努力改善的方向。

陳盈州表示，交通部的道安儀表板平台收到民眾通報會分派到地方，縣市政府配合提案路口改善計畫者，中央會優先補助。希望透過中央、地方政府及民眾3方合作，有效改善行人交通安全，讓交通事故朝「零死亡願景」邁進。

新竹縣版道安儀表板近期在官網正式公告，數據將每月與中央同步更新。（擷取自新竹縣政府官網）

民眾可以從道安儀表板中，得知新竹縣整體交通事故傷亡人數與前一年同期的增減，以及針對機車、行人、高齡和自撞（摔）的事故傷亡人數增減等。（擷取自新竹縣政府官網）

