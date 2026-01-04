球星吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」、「蚊子很多」 桃市府回應了

桃園市立綜合體育館（又稱桃園小巨蛋）自1993年啟用以來，已經歷32年。（取材桃市體育局官網）

效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲，近年共同經營YouTube頻道《Joe & Jet 未過濾的 with Jason》，在最新一集節目中，兩人聊到台灣各地籃球場館的實際體驗，林書緯直言自己最不喜歡的場館是「桃園」，形容場館「感覺髒髒的」，是「唯一一個我不會在那邊洗澡的客場」，甚至「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病」。

張宗憲也在一旁附和，坦言自己最不喜歡的場館也是桃園小巨蛋，沒有熱水，確實會讓人不想賽後盥洗，還說「主場頂端是透光，早上的時候會特別亮，晚上的時候就算打燈，在場上也會有影子，會有點昏暗，還有場地老舊，很多蚊子，廁所很髒。」

請繼續往下閱讀...

對此，桃園市政府體育局長許彥輝今（4）日回應表示，桃園市立綜合體育館（又稱桃園小巨蛋）自1993年啟用以來，已經歷32年。小巨蛋曾經是桃園的代表建築，因年代久遠，無法應付時代的對於運動與展演需求。目前市府以桃園小巨蛋作為「115年全民運動會」開幕及賽事場地。此一整體及周邊環境改善工程預計投入約3.4億元。

許彥輝說，桃園市長張善政上任後，積極引入各項運動與展演，如台啤永豐雲豹職籃隊進駐及舉辦各項演唱會，提升桃園小巨蛋的專業使用率，整體及周邊環境改善工程共分四大工項，包括地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修，待四大工項完工後，桃園小巨蛋將具備舉辦1萬2000人室內活動的能力，並將以環狀跑道連接田徑場，成為兼具全民運動、競賽表演與文化展演的綜合型運動休閒場所。

「TPBL職業籃球聯盟」近年曾在桃園小巨蛋舉辦多場賽事。（資料照，桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法