青花菜「海量增加」價格波動 農糧署澄清：氣候造成集中採收

農業部農糧署澄清，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產一事。（圖由農糧署提供）

近日媒體報導指稱「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差」；對此，農業部農糧署澄清，青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產一事。

農糧署指出，依據農情調查及生產預測資料，去年11-12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（109-113年）同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。

請繼續往下閱讀...

農糧署續指，去年12月中旬市場價格略跌，是因為受到風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。經持續監控，近一週日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本每公斤15.4元。

農糧署說明，去年11月進口量1,460公噸，是因災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口，但隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並沒有「盛產期大量進口湧入」。

農糧署強調，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50-60元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，無須過度擔憂。

農糧署表示，針對12月中旬短期集中採收情形，已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年4月前生產4,000公噸冷凍成品，後續將持續密切掌握產地及批發市場價量變化，滾動檢討轉作獎勵及加工輔導措施，兼顧農民收益及消費者權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法