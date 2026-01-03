為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北持續打通道路瓶頸 鶯歌、板橋2案完工時程曝光

    2026/01/03 12:17 記者羅國嘉／新北報導
    新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年6月順利推動。（工務局提供）

    新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年6月順利推動。（工務局提供）

    為改善市區道路瓶頸、提升通行與安全品質，新北市政府持續推動「瓶頸打通計畫」。新建工程處長簡必琦表示，瓶頸改善多採協議價購方式，成案關鍵在於地主配合意願，目前2026年度仍有多案持續協調中，已確定成案的包括鶯歌鳳吉四街及板橋新生街34巷，預計年底、2月完工。

    工務局長馮兆麟指出，早期多為聚落型態，先有道路使用，後續才劃設都市計畫並逐步適用建築法規，部分道路未符合現行計畫寬度，加上土地多屬私人所有，形成瓶頸路段，常見視距不足、人車爭道等問題。

    馮兆麟表示，自2013年起推動瓶頸打通專案，新建工程處於2025年度完成汐止區康寧街474巷、新莊區瓊泰路至豐年街124巷20弄、五股區民義路一段187號旁計畫道路、板橋區中正路183巷、土城區中央路四段165巷至中央路四段125巷25號，以及板橋區四維路至大漢街等6處改善。截至目前，累計已打通138件瓶頸路段、總長約2.28公里，不僅減少繞道、節省通行時間，也強化交通動線與救災安全。

    馮兆麟說，道路瓶頸打通後，有助提升人本用路安全與行車順暢度，並強化區域交通動線，對地方發展具正面助益。市府將持續排除影響通行的關鍵節點，打造更安全、便利的交通環境。

    簡必琦補充，瓶頸案件因為都是採協議價購的方式，所以成案關鍵是地主的配合意願，今年度有多案仍協調中，確定已成案的案件有鶯歌鳳吉四街，經費約4700萬，因為地主租約7月才到期，所以年底完工；板橋新生街34巷經費約1200萬，已開工，預定2月底完工。

    新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年6月順利推動。（工務局提供）

    新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年6月順利推動。（工務局提供）

    新工處2025年度完成6處瓶頸打通計畫，道路通行環境變得更順暢；圖為土城區中央區四段165巷至125巷改善後對比照片。（工務局提供）

    新工處2025年度完成6處瓶頸打通計畫，道路通行環境變得更順暢；圖為土城區中央區四段165巷至125巷改善後對比照片。（工務局提供）

    新工處2025年度完成6處瓶頸打通計畫，道路通行環境變得更順暢；圖為土城區中央區四段165巷至125巷改善前對比照片。（工務局提供）

    新工處2025年度完成6處瓶頸打通計畫，道路通行環境變得更順暢；圖為土城區中央區四段165巷至125巷改善前對比照片。（工務局提供）

