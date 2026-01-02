為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    急凍！週六轉乾冷 低溫下探10度

    2026/01/02 21:09 即時新聞／綜合報導
    週六受強烈大陸冷氣團影響，全台各地皆寒冷。（記者叢昌瑾攝）

    週六受強烈大陸冷氣團影響，全台各地皆寒冷。（記者叢昌瑾攝）

    週六（3日）受強烈大陸冷氣團影響，高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區，及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。

    中央氣象署預報，週六因北方乾空氣影響，全台各地天氣皆寒冷，但大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，會有零星短暫雨；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，則易有長浪發生，請多加注意。

    溫度方面，週六清晨中部以北及宜蘭，低溫普遍約10度至11度左右；南部地區約12度；花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區，及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。離島的澎湖為晴時多雲，約14至18度；金門為晴時多雲，約9至14度；馬祖為陰時多雲，約8至11度。

    關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週日白天冷氣團強度將較為減弱，由於空氣明顯偏乾，各地都是晴到多雲的天氣型態，白天溫度會有較為明顯回升的機會，苗栗以北到宜蘭的高溫，可望回升到19至22度；中南部及花東地區高溫則為21至24度。

    紫外線指數方面，週六基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為偏北風至東北風，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週六中部以北及宜蘭，低溫普遍約10度至11度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    週六中部以北及宜蘭，低溫普遍約10度至11度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    圖
    圖
