急凍！週六轉乾冷 低溫下探10度

週六受強烈大陸冷氣團影響，全台各地皆寒冷。（記者叢昌瑾攝）

週六（3日）受強烈大陸冷氣團影響，高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區，及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。

中央氣象署預報，週六因北方乾空氣影響，全台各地天氣皆寒冷，但大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，會有零星短暫雨；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，則易有長浪發生，請多加注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週六清晨中部以北及宜蘭，低溫普遍約10度至11度左右；南部地區約12度；花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區，及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。離島的澎湖為晴時多雲，約14至18度；金門為晴時多雲，約9至14度；馬祖為陰時多雲，約8至11度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週日白天冷氣團強度將較為減弱，由於空氣明顯偏乾，各地都是晴到多雲的天氣型態，白天溫度會有較為明顯回升的機會，苗栗以北到宜蘭的高溫，可望回升到19至22度；中南部及花東地區高溫則為21至24度。

紫外線指數方面，週六基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏北風至東北風，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週六中部以北及宜蘭，低溫普遍約10度至11度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法