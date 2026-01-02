台灣製造超耐用！阿嬤級嫁妝歷經62年 至今仍「活動自如」

62年前的電扇至今依然能使用。（梁志忠提供）

台灣早年習俗「新娘備嫁妝，新郎送聘金」，南投文化資產學會理事長梁志忠收藏1件阿姨62年前的嫁妝「電扇」，在沒有冷氣的時代是很高級的嫁妝；梁志忠說，阿姨在12月底結婚，冷天還是要準備清涼嫁妝，而這部老電扇，幾個手動按鍵控制風速、擺動，至今還能使用。

梁志忠收藏台灣文物或古文書數十年，退休後設置「南投故事館」展示收藏的文物，而他的收藏品中，有很多是親友留下的珍貴文物，當中有1件是他阿姨的嫁妝，從1963年保存至今，超過1甲子的歲月，至今仍「活動自如」，讓梁志忠大讚「台灣製造超耐用！」

梁志忠指出，這件阿姨的嫁妝，是一台大同鐵製桌扇，是她在1963年12月28日結婚時帶進夫家的電器，因為是結婚嫁妝，電扇不只寫上日期，並且寫上「永浴愛河」的祝福語，結婚的時間雖是冬天，但在台灣沒有冷氣的年代，電扇是很實用的嫁妝，還是先陪嫁過去，等夏天再使用。

梁志忠說，這台電扇很重，背後有印著「停止」、「擺動」的獨立按鍵，前面則有風速按鍵，有3種風速，一切靠手動，儘管不知按了多少次，該電扇歷經62年至今仍能轉動，且各種按鍵都能正常操作。

梁志忠也說，這部62年前購買的電扇，當時是大同製鋼機械公司開發生產，該公司在1949年跨入家電業及重機電業，當年推出第一台國人自製的電扇，阿姨結婚的60年代，這部電扇依然是很多人添購家電用品的必選項目。

62年前嫁妝一定要寫上「永浴愛河」等祝福語。（梁志忠提供）

62年前的電扇有「停止」、「擺動」獨立按鍵。（梁志忠提供）

