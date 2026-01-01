急凍! 強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

明天週五（2日）山區有機會降雪!中央氣象署預報，明晚至週六清晨最冷，局部地區下探8度，直到下週日（4日）白天才會短暫回溫，各地白天可逾20度。不過，新一波冷空氣隨即在隔天下週一（5日）報到，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北部下探12度。

未來一週有兩波冷空氣來襲。預報員劉沛滕指出，強烈大陸冷氣團今天報到，預計影響到週六，下週日清晨因輻射冷卻持續低溫，白天短暫回溫，不過下週一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，天氣再度轉冷。

劉沛滕表示，現在這波強烈大陸冷氣團，最冷時間點落在週五晚間至週六清晨，中部以北、宜蘭10至12度，局部沿海、近山區平地8至9度，其他地區13至15度。

下週日白天回溫到20度以上，北台灣約20至21度，中南部可達22至23度。下週一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，最冷時間點落在週三晚間至週四清晨，北部下探12度，週五及週六減弱回溫。

雨勢方面，劉沛滕說明，桃園以北、宜蘭地區週五有雨，但會逐漸趨緩，並於當晚漸漸轉為乾冷天氣。下週一新一波冷空氣報到，夾帶一些水氣，桃園以北、東半部局部短暫雨，週三轉為乾冷。

另外，週五山區有機會降雪，北台灣機率較高，1500至2000以上山區有機會，中部、花蓮3000公尺左右高山，也有零星降雪機會。

劉沛滕提醒，今明兩天及週六早上風浪仍大，海邊浪高普遍3至4米，基隆北海岸、東半部有長浪機會，請民眾盡量避免海邊活動，注意安全。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

中央氣象署製作圖卡，說明未來一週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

