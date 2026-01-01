為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「愛胎萬」元旦上路 第3胎起生育津貼加碼1萬

    2026/01/01 20:13 記者蘇孟娟／台中報導
    台中「愛胎萬」元旦上路，第3胎起生育津貼加碼1萬。（市府提供）

    台中「愛胎萬」元旦上路，第3胎起生育津貼加碼1萬。（市府提供）

    2026新年到來，台中「愛胎萬」計畫上路！台中市今年斥資3.4億元推「愛胎萬計畫」，第1、2胎生育津貼維持2萬元；從第3胎起，每增加1名子女加碼1萬元，盼鼓勵生育，也幫育兒家庭減輕負擔。

    一名住在新社的雙寶媽懷胎5個月，懷第三寶孕期剛好遇上台中市政府自去年7月上路的孕婦乘車補助，等三寶出生又趕上新的生育津貼加碼可領到3萬補助，直呼「好孕連連」。

    台中市長盧秀燕指出，在她上任前台中的生育津貼固定1萬元，她提高到2萬，從今年起再加碼，推「愛胎萬計畫」，生第3胎補助3萬、第4胎4萬，生愈多補助愈多，鼓勵民眾生育，也減輕育兒負擔。

    社會局指出，配合愛胎萬計畫，今年編列3.4億生育津貼預算，生育津貼採現金發放，盼鼓勵民眾生兒育女。

    已育有一對就讀幼兒園子女的雙寶媽又懷第3胎，她反應，幼兒園學費跟未來新生兒的奶粉、尿布都要花錢，本來略感經濟壓力，如今遇到市府加碼補助，多少能補貼育兒支出。

    社會局表示，台中市另有孕婦乘車補助，去年7月新上路，每次懷孕補助30趟次，單趟最高補助200元，最高可獲6000元計程車車資補助；截至去年12月已超過5700位孕媽咪受惠，累計服務突破4萬8千人次。

