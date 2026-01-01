為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新住民學員元旦走進台南社區服務公益舒壓 驗證職訓成果

    2026/01/01 18:18 記者王俊忠／台南報導
    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    大台南美姿禮儀造型職業工會接受勞動部雲嘉南分署委辦的「2025年度時尚美容專才培訓班（新住民專班）」在去年10月到12月中旬結訓，有學員結訓後即到連鎖店上班；學員們並於今天元旦走進永康區社區市集為民眾提供公益舒壓，同時把公益所得全數捐給弱勢團體，展現學員們的慈善心。

    大台南美姿禮儀造型職業工會表示，此職訓新住民專班學員涵蓋越南、菲律賓、中國等國地區的新住民及部分台灣民眾，是因應政府對新住民照顧與就業支持，透過專業化職業訓練，協助新住民族群培養一技之長、建立穩定就業能力，促進其社會參與與經濟自主，展現政府推動多元共融與就業平權的政策。

    承辦工會說，此專班訓練總時數336小時，從去年10月初上課到12月19日，課程內容以市場需求與實務導向為核心，術科涵蓋美膚保養與技巧、專業彩妝設計實務、專業美體按摩及美甲藝術設計等重點技術，透過密集實作與專業師資指導，協助學員建立可立即投入職場的專業能力。

    為落實學員技能回饋社會及促進多元族群共融，職訓新住民專班學員於今天元旦日走進永康區的社區市集活動，提供民眾公益舒壓服務，經由實地實際服務，將學員專業技能回饋給民眾，也讓學員在訓練歷程中累積實務服務經驗，提升未來就業競爭力。

    參與公益服務的學員說，透過實際為民眾服務的過程，不僅驗證受訓成果，也大幅提升自信心與職涯方向的明確度。在老師耐心指導與同儕相互支持下，逐步從生疏走向熟練，對未來投入美容相關產業更具信心；訓練單位也同步提供考照與就業輔導，協助學員於結訓後順利銜接職場。

    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    2025年時尚美容專才培訓新住民專班學員走進永康社區市集提供民眾公益舒壓服務。（大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播