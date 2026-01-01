為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    九如觀音寺鼓勵行善 元旦發2150份便當溫暖人心

    2026/01/01 18:40 記者葉永騫／屏東報導
    九如觀音寺元旦發放份便當，吸引了大批民眾領取。（記者葉永騫攝）

    九如觀音寺元旦發放份便當，吸引了大批民眾領取。（記者葉永騫攝）

    屏東縣九如觀音佛祖寺今天中午在九如鄉公所發放2150份的便當和飲料，吸引了大批的民眾排隊領取，九如鄉長藍聰信也帶領鄉公所團隊幫忙發放，九如觀音佛祖寺宮主王竑茗說，感謝各界的善心協助，所以在新的一年希望讓大家都平安富足快樂。

    屏東縣九如觀音寺繼11月在里港發放便當後，今年的第一天選擇在九如鄉公所廣場發放2150份的便當和飲料，便當和飲料都是屏東縣在地的商家提供或購買的，吸引了大批的民眾前來，由於沒有限定每個人只能領一份，因此有些人也替家人領，讓領到便當的人都相當高興。

    九如觀音寺的宮主王竑茗表示，宮內主祀觀音佛祖，神明有藥師佛、玄天上帝、關聖帝君等，每天提供信徒請示解厄，但採取預約制，一天限定12人，收費低廉只有200元，而佈施發便當沒有一定時間，有能力就做，農曆七月祭祀後，也會將米分贈給中低收入戶，對象則是高屏兩地，他認為有多少能力就做多少事，能夠幫助別人都是信眾的協助，鼓勵大家多行善佈施。

    九如鄉長藍聰信指出，九如觀音寺在地方有其影響力，信徒相當多，每次號召行善時信徒都踴躍參與，去年花蓮光復災情，宮主也號召大家幫忙，送了不少物資前往，現在元旦第一天就做善事，讓人感佩。

    發放的便當內容和飲料。（記者葉永騫攝）

    發放的便當內容和飲料。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播