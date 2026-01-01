九如觀音寺鼓勵行善 元旦發2150份便當溫暖人心

九如觀音寺元旦發放份便當，吸引了大批民眾領取。（記者葉永騫攝）

屏東縣九如觀音佛祖寺今天中午在九如鄉公所發放2150份的便當和飲料，吸引了大批的民眾排隊領取，九如鄉長藍聰信也帶領鄉公所團隊幫忙發放，九如觀音佛祖寺宮主王竑茗說，感謝各界的善心協助，所以在新的一年希望讓大家都平安富足快樂。

屏東縣九如觀音寺繼11月在里港發放便當後，今年的第一天選擇在九如鄉公所廣場發放2150份的便當和飲料，便當和飲料都是屏東縣在地的商家提供或購買的，吸引了大批的民眾前來，由於沒有限定每個人只能領一份，因此有些人也替家人領，讓領到便當的人都相當高興。

請繼續往下閱讀...

九如觀音寺的宮主王竑茗表示，宮內主祀觀音佛祖，神明有藥師佛、玄天上帝、關聖帝君等，每天提供信徒請示解厄，但採取預約制，一天限定12人，收費低廉只有200元，而佈施發便當沒有一定時間，有能力就做，農曆七月祭祀後，也會將米分贈給中低收入戶，對象則是高屏兩地，他認為有多少能力就做多少事，能夠幫助別人都是信眾的協助，鼓勵大家多行善佈施。

九如鄉長藍聰信指出，九如觀音寺在地方有其影響力，信徒相當多，每次號召行善時信徒都踴躍參與，去年花蓮光復災情，宮主也號召大家幫忙，送了不少物資前往，現在元旦第一天就做善事，讓人感佩。

發放的便當內容和飲料。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法